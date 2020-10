PS Plus-Preis wird sich zum Launch der PS5 nicht ändern

Habt ihr ein PSN-Profil und gestern eure Mails gecheckt, habt ihr sicherlich eine Mail von Sony entdeckt. Hier ging es um die Änderungen der Nutzungsbedingungen des PlayStation Networks, mit denen sich Sony auf den Start der PS5 im kommenden Monat vorbereiten möchte.

In den AGB versteckt sich auch eine sehr wichtige Information das Thema PS Plus betreffend.

Was wurde geschrieben? Nach der Aktualisierung der Nutzungsbedingungen ist Sony fortan verpflichtet eine künftige Preisänderung mindestens 60 Tage im Voraus zu kommunizieren.

Entwarnung für euer PS Plus-Abo

Bereits im Vorfeld wurde gemunkelt, dass Sony zum Start der PS5 nicht nur seinen Bezahlservice etwas umkrempelt, sondern im gleichen Zuge auch die Preise erhöht. Eine mögliche Preiserhöhung betreffend gibt es aber durch den neuen Passus vorerst Entwarnung.

Die PS5 geht in Deutschland am 19. November an den Start, sprich in 43 Tagen startet Sonys Next-Gen. Eine Preisänderung zum Launch ist damit ausgeschlossen.

Ein großes ABER: Das bedeutet jedoch nicht, dass der PS Plus-Preis auch in den kommenden 12 Monaten gleich bleibt. In absehbarer Zeit wird er sich jedoch nicht erhöhen.

Mehrwert durch PS Plus-Collection

Ein Grund, warum eine Preiserhöhung zum Start der PS5 nicht ausgeschlossen war, ist die PS Plus-Collection. Hierbei handelt es sich um eine ganze Bibliothek an exklusiven PS4-Blockbustern wie God of War, Bloodborne, Uncharted 4 etc., die sich Plus-Abonnenten und PS5-Besitzer kostenlos herunterladen können. Ein wirklich tolles Angebot, schaut man sich das hervorragende Lineup an. Mehr über die Collection erfahrt ihr hier:

