PS Plus - Das sind die 10 besten Monate der letzten 10 Jahre

PS Plus wird am 29. Juni 2020 tatsächlich schon 10 Jahre alt. Deshalb schauen wir einmal in die Vergangenheit, um herauszufinden, welche Monate die besten Spiele gebündelt angeboten haben.

Hinweis zur Liste: Die monatlichen Lineups sind nach einer Kombination aus Wertungen auf Metacritic und dem Score hier auf GamePro.de sortiert. Dabei wird unsere eigene Wertung gegenüber die der anderen Seite priorisiert. Sollte ein Spiel keine Wertung bei uns haben, dann ist Metacritic der ausschlaggebende Faktor.

Da es in den vergangenen Jahren immer weniger Spiele pro Monat gab, nehmen wir als Grundlage nur die Highlight-Spiele, für die zu der Zeit aktuelle Konsolengeneration. Wenn es mehr als zwei große Spiele im Monat gab, haben wir die Wertungen aller wichtigen Titel zusammengerechnet. Alle Lineups vom 29. Juni 2010 bis zum 29. November 2013 sind basierend auf den PS3-Spielen. Ab dem Tag betrachten wir dann nur noch die PS4-Spiele der jeweiligen Monate.

Platz 10: August 2013 (Wertungsschnitt: 86,5)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im August 2013:

Urban Trial Freestyle (PS Vita)

New Little King's Story (PS Vita, PS TV)

Stealth Inc: A Clone in the Dark (PS3, PS Vita, PS TV)

Platz 9: August 2012 (Wertungsschnitt: 87,3)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im August 2012:

Platz 8: Mai 2013 (Wertungsschnitt: 87,5)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im Mai 2013:

Catherine (PS3)

Malicious (PS3)

Sine Mora (PS Vita)

Velocity Ultra (PS Vita, PS TV)

Platz 7: März 2018 (Wertungsschnitt: 87,5)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im März 2018:

Platz 6: Oktober 2019 (Wertungsschnitt: 88)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Im Oktober 2019 gab es keine weiteren Spiele.

Platz 5: Juni 2018 (Wertungsschnitt: 89)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im Juni 2018:

Platz 4: März 2013 (Wertungsschnitt: 89,5)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im März 2013:

Platz 3: Dezember 2012 (Wertungsschnitt: 89,6)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im Dezember 2012:

Big Sky Infinity (PS3, PS Vita)

LEGO Batman: Das Videospiel (PS Vita, PSP, PS TV)

Knytt Underground (PS3, PS Vita)

Platz 2: Juni 2010 (Wertungsschnitt: 91)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Das war das restliche Lineup im Juni 2010:

Age of Zombies (PS3, PS Vita, PSP, PS TV)

Fieldrunners (PS3, PS Vita, PSP, PS TV)

Destruction Derby (PS3, PS Vita, PSP, PS TV)

Platz 1: April 2020 (Wertungsschnitt: 91)

Diese Spiele gab es damals gratis:

Im April 2020 gab es keine weiteren Spiele.

Das sind die zehn besten Monate bei PS Plus aus den letzten zehn Jahren gemessen an ihrer Wertung. Doch jetzt seid ihr gefragt: Welcher Monat wird euch für immer in Erinnerung bleiben und warum war dieser so gut gewesen?