Morgen gehen euch 19 kostenlose PS5-Highlights flöten: Also beeilt euch!

Die PS Plus Collection ist schon sehr bald weg, nutzt also die letzte Chance.

Sony stellt die PS Plus Collection für PS5 ein. Das war bereits seit einigen Monaten bekannt, doch nun steht der Termin tatsächlich direkt vor der Tür. Bislang konnten alle mit einer PS5 und einem PS Plus-Abo sich damit 19 hochkarätige Titel sichern, aber schon morgen ist Schluss damit. Wenn ihr euch also noch nicht alle Spiele gesichert habt, holt das schleunigst nach! Wie das geht und welche Spiele ihr bekommt, lest ihr hier.

Bis wann ist die PS Plus Collection auf PS5 verfügbar? Bis zum 9. Mai 2023

Was ist die PS Plus Collection?

Die Collection ist eine Ansammlung von 19 PS4-Blockbustern, die ihr mit PS Plus Abo und nur auf der PS5 gratis bekommt, darunter Titel wie God of War, Bloodborne, Days Gone, Final Fantasy 15 oder Uncharted 4. Die vollständige Liste mit den Spielen findet ihr hier:

Ursprünglich umfasste die Collection sogar 20 Spiele, allerdings wurde Persona 5 letztes Jahr bereits entfernt. Hier gibt es die Spiele auich nochmal im Trailer:

2:25 Trailer zeigt alle PS Plus-Spiele, die ihr für PS5 bekommt

So sichert ihr euch die PS Plus Collection

Die gute Nachricht: Auch wenn die Spiele bald verschwunden sind, könnt ihr sie aktuell noch dauerhaft euer Spiele-Bibliothek hinzufügen. Dafür benötigt ihr lediglich eine PS5 und eines der PS Plus Abos, ganz egal ob Essential, Extra oder Premium.

So geht ihr konkret vor:

Wält auf dem Homescreen der PS5 den PlayStation Plus-Tab links

Wechselt zum Reiter "Vorteile"

Geht runter zu "Entdecke die PlayStation Plus Vorteile"

Klickt hier auf "PlayStation Plus Collection"

Klickt auf "Spiele anzeigen"

Jetzt müsst ihr jeden Titel einzeln eurer Spielebibliothek hinzufügen

Sobald die Spiele Teil euer Bibliothek sind, behaltet ihr sie auch nach Abschalten der PS Plus Collection. Wichtig ist nur: Auch hier braucht ihr weiterhin ein aktives PS Plus-Abo, wenn ihr sie starten wollt, ähnlich wie bei den normalen PS Plus Essential-Spielen.

Was sagt ihr zum Ende der PS Plus Collection? Welchen Titel sollte man auf keinen Fall verpassen?