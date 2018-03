PS Plus in Asien - Diese Gratis-Spiele bekommen asiatische Abonnenten geschenkt

Vor ein paar Tagen wurden die Gratis-Spiele bekannt gegeben, die sich PS Plus-Nutzer im April herunterladen dürfen. Mit Mad Max und Trackmania Turbo als Headliner kann sich das Aufgebot zwar sehen lassen, verblasst aber vielleicht etwas im Vergleich zum aktuellen Angebot, das neben Bloodborne auch Ratchet & Clank enthält. Zumindest in Asien sieht das PS Plus-Lineup aber etwas attraktiver aus, denn wie immer gibt es unterschiedliche Aufgebote in den verschiedenen PlayStation-Regionen.

So bekommen PS Plus-Nutzer in Asien zwar ebenfalls Mad Max geschenkt, doch statt Trackmania Turbo gibt es als zweiten Headliner den herausragenden Prügler BlazBlue: Central Fiction von Arc System Works, den Machern von Dragon Ball FighterZ. Als zusätzlichen PS4-Titel gibt es in Asien dann noch Heavy Rain, den noir-Krimi von Quantic Dream. Das volle PS Plus-Angebot in Asien seht ihr hier:

Mad Max (PS4)

BlazBlue Central Fiction (PS4, PS3)

Heavy Rain (PS4)

Toy Home (PS3)

Sky Force Anniversary (PS4)

Wäre euch das Angebot lieber gewesen?