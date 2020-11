PS Plus Dezember 2020: Fans wünschen sich ein Spiel besonders, und ihr?

In der kommenden Woche gibt Sony bekannt, welche Plus Plus-Spiele sich diejenigen im Dezember 2020 herunterladen können, die über ein PS Plus-Abo verfügen. Jeden Monat spekuliert die Community auf Reddit schon im Vorfeld, um welche Titel es sich handeln könnte. Wir sagen euch, was das am meisten gewünschte Spiel ist.

Ihr seid auch gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch im Dezember als Teil eures PS Plus-Abos?

Das wohl am häufigsten gewünschte PS Plus-Spiel: Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn bekommt 2021 mit Horizon 3: Forbidden West einen Nachfolger, der sowohl für PS5 als auch für PS4 erscheinen soll. Um sich schon jetzt auf die neuen Abenteuer von Aloy einzustellen, wünschen sich Spieler*innen den ersten Teil, der auf Wunschliste auf Reddit ganz weit oben steht.

Darum geht's: In Horizon: Zero Dawn spielt ihr die Ausgestoßene Aloy, welche sich nach einem Überfall auf ein Dorf aufmacht, um Rache am Tod ihres Ziehvaters zu nehmen und herauszufinden, was überhaupt hinter diesem Angriff steckt. Dabei erkundet sie eine Welt, fast 1.000 Jahre in der Zukunft der Erde. Maschinen haben die Herrschaft übernommen und leben zwischen den uralten Ruinen der menschlichen Zivilisation. Ihr erledigt Quests, verbessert Aloy und erlebt eine spannende Geschichte in einer wunderschönen Welt voller Geheimnisse.

Weitere Wünsche der PS Plus-Community

Zudem wurden diese Wünsche geäußert:

Kingdom Come: Deliverance: Das Mittelalter-Rollenspiel versetzt euch in eine große, offene Spielwelt, in der ihr es vom einfachen Schmiedesohn zum Ritter bringt.

Das Mittelalter-Rollenspiel versetzt euch in eine große, offene Spielwelt, in der ihr es vom einfachen Schmiedesohn zum Ritter bringt. The Witcher 3: Wild Hunt: Mit dem anstehenden Release von Cyberpunk 2077 wünschen sich Playstation-Fans The Witcher 3. Im RPG übernehmt ihr die Rolle des Hexers Geralt, der sich auf die Suche nach Ziehtochter Ciri macht und dabei viele Abenteuer erlebt und Kämpfe gegen Monster bestehen muss.

Wann werden die die PS Plus-Spiele des Dezember 2020-Lineups angekündigt?



Die Ankündigung dürfte am kommenden Mittwoch, den 25. November um 17:30 Uhr erfolgen. Das heißt, wenn Sony sich an den bisherigen Rhythmus hält. Mehr Infos dazu hier:

1 1 Mehr zum Thema PS Plus Dezember 2020-Spiele im Anmarsch: Termin & Uhrzeit

Was ist für PS Plus-Mitglieder noch interessant?

Ihr bekommt als jemand, der über ein PS Plus-Abo verfügt nicht nur jeden Monat kostenlose Spiele, sondern ihr genießt zudem PS Plus Rewards wie Rabatte und Boni auf bestimmte Angebote. Außerdem ist es für Besitzer einer PS5 derzeit noch möglich, die PS Plus-Collection mit 20 Spielen und den neuen Titel Bugsnax herunterzuladen.

Was wünscht ihr euch als PS Plus-Spiele im Dezember 2020?