PS Plus Dezember 2021: Vielleicht steht das erste Spiel schon fest

Sony reichert das PS Plus-Abo jeden Monat mit Bonus-Spielen an, die ihr ohne Zusatzkosten behalten dürft. Darum werden die Ankündigungen des monatlichen Lineups mit Spannung erwartet und nach Bekanntgabe heiß diskutiert. Es hat sich sogar eine regelrechte Tradition darum entwickelt, die Spiele zu raten. Jetzt könnte es Hinweise auf den ersten Titel geben, der zum Lineup der PS Plus-Spiele im Dezember 2021 zählt.

PS Plus im Dezember 2021: Heavenly Bodies könnte das erste Bonus-Spiel sein

Darum geht's: Wer auf PS4 und PS5 online spielen will, kommt um ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo nicht herum. Aber wenigstens erhaltet ihr dann auch jeden Monat einige ausgewählte Spiele, für die ihr nicht noch einmal extra bezahlen müsst. Alle Infos zu PS Plus findet ihr hier in unserer GamePro-Übersicht:

PS Plus Dezember 2021: Eigentlich werden die Spiele des PS Plus-Lineups voraussichtlich erst in zwei Wochen enthüllt. Bisher gibt es auch noch keine Leaks, die in der Vergangenheit schon häufig vorab auftauchten. Aber vielleicht wissen wir trotzdem schon, welches Spiel mit von der Partie sein könnte. Das liegt an einigen Hinweisen, die entsprechende Rückschlüsse zulassen.

Heavenly Bodies könnte nämlich das erste PS Plus-Spiel im Dezember 2021 sein. Das besagt zumindest eine Fantheorie, weil die PS Plus-Spiele normalerweise immer am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht werden. Das wäre im nächsten Monat der 7. Dezember. An genau demselben Tag soll auch das PS4- und PS5-exklusive Heavenly Bodies veröffentlicht werden.

Zufall? Das muss natürlich nichts bedeuten, könnte aber durchaus der Fall sein. In der Vergangenheit ist es bereits öfters vorgekommen, dass Sony kleinere Exklusivtitel direkt zum Relase als PS Plus-Dreingabe angeboten hat. Das war bisher immer bei Spielen der Fall, die Sony auch mit vermarktet hat, egal ob nur auf dem PlayStation Blog oder in einer State of Play. Das alles trifft jedenfalls auf Heavenly Bodies zu.

Was ist Heavenly Bodies? In Heavenly Bodies müsst ihr euch in der Schwerelosigkeit zurechtfinden, was natürlich alles andere als einfach ist. Mit Hilfe eurer Hände, Arme und Beine könnt ihr euch durch Raumstationen bewegen und müsst diverse Physik-Herausforderungen meistern. Das funktioniert auch im Koop.

Heavenly Bodies erscheint aber auch völlig unabhängig von PS Plus und der Frage danach, ob das Spiel wohl im Abo enthalten sein wird oder nicht, am 7. Dezember. Der Titel kommt ausschließlich für PS4, PS5 und den PC auf den Markt.

Wie findet ihr Heavenly Bodies? Glaubt ihr, dass es sich um ein PS Plus-Spiel handeln könnte?