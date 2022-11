PS Plus im Dezember 2022: Diese Essential-Spiele für PS4/PS5 wünscht sich die Community

In der kommenden Woche werden die PS Plus-Essential-Spiele des letzten Monats des Jahres enthüllt. Und wie vor jeder Ankündigung äußert die Community im PS Plus-Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen für das neue Lineup.



Wann werden die PS Plus-Spiele für Dezember 2022 enthüllt? Die neuen Essential-Games stehen voraussichtlich am 30. November 2022 also kommenden Mittwoch fest. Um 17:30 Uhr sollte Sony die Spiele bekanntgeben, schaut also pünktlich bei GamePro.de vorbei.

Top-Kandidat der Community: The Order 1886

2:15 The Order 1886 - Nikola Tesla im gamescom-Trailer

"Wir erwarten The Order 1886 jetzt fast seit einer Dekade", so lautet der aktuelle Top-Kommentar im PS Plus-Subreddit. Das an einen Steampunk-Film anmutende Action-Spiel wird seit Jahren immer mal wieder von Spielern und Spieler*innen als PS Plus-Spiel gefordert, doch bislang hat es der im Februar 2015 veröffentlichte Titel nicht ins Lineup geschafft. Ob das jemals passieren wird, bleibt ungewiss.

In The Order 1886 begleiten wir eine Gruppe von Werwolf-Jägerinnen in einer alternativen Timeline, die 40 Jahre nach der Industriellen Revolution stattfindet und Fantasy-Elemente mit Steampunk vereint. Das Action-Adventure von Ready at Dawn entfachte 2105 eine rege Diskussion darüber, ob sich der filmisch inszenierte Titel wirklich die Bezeichnung "Videospiel" verdient, da die Spielzeit recht kurz ausfällt und Interaktionsmöglichkeiten rar gesät sind. An The Order 1886 scheiden sich schließlich die Geister: Die einen sagen: "atmosphärischer Action-Film zum mitspielen", die anderen sagen: "Das Geld nicht wert".

Weitere Wünsche der Community:

Diese PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell noch herunterladen

Wenn ihr mindestens über das Essential-Abo verfügt, dann könnt ihr euch aktuell noch die PS Plus-Spiele des Monats November 2022 herunterladen.

Das Highlight des aktuellen Essential-Aufgebots dürfte für die meisten Spieler*innen Nioh 2 darstellen. Hier könnt ihr euch das Action-Spiel im Trailer ansehen:

1:48 Nioh 2 - Erstes Gameplay mit neuen Yokai & Fähigkeiten im Trailer

Alle Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium und für wen sich welche Service-Stufe lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Artikel.

Und die GamePro-Community ist natürlich ebenfalls gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch diesmal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!