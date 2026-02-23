PS Plus Essential im März 2026: Das erste Bonus-Spiel ist geleakt!

Knapp zwei Tage vor der offiziellen Bekanntgabe ist jetzt der erste Titel des PS Plus-Lineups für den März durchgesickert.

Tobias Veltin
23.02.2026 | 17:40 Uhr

Sieht ganz so aus, als könntet ihr im ersten PS Plus Essential-Bonusspiel im März 2026 gepflegt abschlagen. Sieht ganz so aus, als könntet ihr im ersten PS Plus Essential-Bonusspiel im März 2026 gepflegt abschlagen.

Am kommenden Mittwoch wird Sony die Bonus-Spiele für alle PlayStation Plus Essential-Abonnent*innen bekannt geben. Doch schon vorab ist nun eines dieser Spiele durchgesickert.

Der PS Plus-Leak kommt wie so oft von dealabs-Autor billbil-kun, der schon mehrfach in der Vergangenheit PS Plus-Spiele vor deren offizieller Ankündigung korrekt prognostizierte. Sollte er seine Trefferquote beibehalten, könnt ihr also mit ziemlicher Sicherheit mit diesem Titel rechnen.

Um welchen Titel geht es denn jetzt? Um das Golfspiel PGA Tour 2K25. Der Titel erschien vor knapp einem Jahr und ist eine klassische Golfsimulation die mit einigen Neuerungen aufwarten konnte. So sind unter anderem erstmals die großn Major-Turniere implementiert, es gibt es neue Schwungmechanik und auch die Optik soll dank des Wechsels auf die Unity Engine besser aussehen als in vorherigen Teilen.

In Reviews konnte der Titel recht ordentlich abschneiden, auf Metacritic steht die PS5-Version von PGA 2K25 bei einer 80.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen:

Video starten 2:29 PGA Tour 2K25: Gameplay-Trailer zum Golfspiel für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC

Bonusspiele sollen ab dem 3. März herunterladbar sein

Welches die anderen Titel im Essential-Line up von PS Plus sein werden, hat billbil-kun noch nicht verraten. Wohl aber, dass alle mit dem entsprechenden Abo die Titel ab dem 3. März herunterladen können.

Wie immer gilt natürlich: Da noch nicht bestätigt ist, dass PGA 2K25 bei den März-Bonusspielen dabei ist, solltet ihr den Leak mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Aufgrund der Verlässlichkeit der Quelle rechnen wir aber fest damit, dass der Titel dabei sein wird.

Die offizielle Bekanntgabe der PS Plus Essential-Titel erfolgt dann am 25. Februar, voraussichtlich gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Ist PGA Tour 2K25 was für euch? Und welche anderen Essential-Titel würdet ihr euch im März 2026 wünschen?

