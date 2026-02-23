Nintendo kündigt überraschend 80 Minuten langen Livestream für morgen an

Nein bei dem Livestream handelt sich sich nicht um eine Nintendo Direct, sondern um ein Nintendo Treehouse-Event. Zwei Switch 2-Spiele stehen diesmal im Fokus.

Linda Sprenger
23.02.2026 | 15:54 Uhr

Morgen findet ein Nintendo Treehouse-Event statt! Morgen findet ein Nintendo Treehouse-Event statt!

Nachdem wir Anfang Februar bereits mit einer Nintendo Partner Direct beglückt wurden, können wir uns schon morgen über die nächste Infoflut des japanischen Unternehmens freuen. Am 24. Februar findet mal wieder ein Treehouse-Event statt, das zwei kommende Nintendo Switch 2-Exclusives in den Fokus rückt.

Nintendo Treehouse-Livestream findet am 24. Februar 2026 statt

  • Termin: Dienstag, der 24. Februar 2026
  • Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2pm PT)
  • Länge des Streams: 80 Minuten
  • Wo kann ich den Stream schauen? Hier!

Video starten 9:41 Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist

Welche Spiele werden gezeigt?

Zwei an der Zahl:

Pokémon Pokopia ist übrigens eine wirklich vielversprechende Lebenssimulation, die an Spiele wie Dragon Quest Builders (2) erinnert. Wir sind gespannt, im Zuge des Treehouse-Events noch mehr davon zu sehen. Im Spin-Off übernehmt die Rolle eines Ditto, das sich als Mensch tarnt und baut mit gesammelten Ressourcen ein Dorf auf. Kollege Max konnte Pokopia sogar bereits anzocken und zeigt sich in seiner Preview recht angetan:

Mehr zum Thema
Ich hab 90 Minuten Pokémon Pokopia gespielt und bin mir sicher, dass nicht nur Animal Crossing-Fans hier ihren Spaß haben werden
von Maximilian Franke
Ich hab 90 Minuten Pokémon Pokopia gespielt und bin mir sicher, dass nicht nur Animal Crossing-Fans hier ihren Spaß haben werden

Und bevor ihr euch zu früh freut: Weitere Spiele oder Neuankündigungen braucht ihr im Rahmen des Events allerdings nicht erwarten.

Kurz nach der Partner Direct kam das Gerücht auf, dass uns in der dritten Februar-Woche noch eine weitere Nintendo Direct erwarten soll, die First Party-Spiele in den Mittelpunkt rückt, darunter auch ein neues 3D-Mario. Dies ist allerdings nicht passiert. Was das betrifft, müssen wir uns also weiterhin in Geduld üben.

Mehr zum Thema
Große Nintendo Direct im Februar 2026 - alle Spiele der Show im Überblick
von Tobias Veltin
Große Nintendo Direct im Februar 2026 - alle Spiele der Show im Überblick

Alle Ankündigungen des Partner Direct haben wir übrigens oben für euch verlinkt.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer die GamePro-Community: Freut ihr euch auf Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Wonder? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

