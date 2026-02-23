Nintendo kündigt überraschend 80 Minuten langen Livestream für morgen an

Nachdem wir Anfang Februar bereits mit einer Nintendo Partner Direct beglückt wurden, können wir uns schon morgen über die nächste Infoflut des japanischen Unternehmens freuen. Am 24. Februar findet mal wieder ein Treehouse-Event statt, das zwei kommende Nintendo Switch 2-Exclusives in den Fokus rückt.
Nintendo Treehouse-Livestream findet am 24. Februar 2026 statt
- Termin: Dienstag, der 24. Februar 2026
- Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2pm PT)
- Länge des Streams: 80 Minuten
- Wo kann ich den Stream schauen? Hier!
Welche Spiele werden gezeigt?
Zwei an der Zahl:
- Die Nintendo Switch 2-Edition von Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park
- Release: 26. März 2026
- Sowie die kommende Switch 2-exklusive Life-Sime Pokémon Pokopia
- Release: 05. März 2026
Link zum Twitter-Inhalt
Pokémon Pokopia ist übrigens eine wirklich vielversprechende Lebenssimulation, die an Spiele wie Dragon Quest Builders (2) erinnert. Wir sind gespannt, im Zuge des Treehouse-Events noch mehr davon zu sehen. Im Spin-Off übernehmt die Rolle eines Ditto, das sich als Mensch tarnt und baut mit gesammelten Ressourcen ein Dorf auf. Kollege Max konnte Pokopia sogar bereits anzocken und zeigt sich in seiner Preview recht angetan:
Und bevor ihr euch zu früh freut: Weitere Spiele oder Neuankündigungen braucht ihr im Rahmen des Events allerdings nicht erwarten.
Kurz nach der Partner Direct kam das Gerücht auf, dass uns in der dritten Februar-Woche noch eine weitere Nintendo Direct erwarten soll, die First Party-Spiele in den Mittelpunkt rückt, darunter auch ein neues 3D-Mario. Dies ist allerdings nicht passiert. Was das betrifft, müssen wir uns also weiterhin in Geduld üben.
Alle Ankündigungen des Partner Direct haben wir übrigens oben für euch verlinkt.
Und an dieser Stelle fragen wir wie immer die GamePro-Community: Freut ihr euch auf Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Wonder? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!
