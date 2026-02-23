Nintendo kündigt überraschend 80 Minuten langen Livestream für morgen an

Morgen findet ein Nintendo Treehouse-Event statt!

Nachdem wir Anfang Februar bereits mit einer Nintendo Partner Direct beglückt wurden, können wir uns schon morgen über die nächste Infoflut des japanischen Unternehmens freuen. Am 24. Februar findet mal wieder ein Treehouse-Event statt, das zwei kommende Nintendo Switch 2-Exclusives in den Fokus rückt.

Nintendo Treehouse-Livestream findet am 24. Februar 2026 statt

Termin: Dienstag, der 24. Februar 2026

Dienstag, der 24. Februar 2026 Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2pm PT)

23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2pm PT) Länge des Streams: 80 Minuten

80 Minuten Wo kann ich den Stream schauen? Hier!

Welche Spiele werden gezeigt?

Zwei an der Zahl:

Die Nintendo Switch 2-Edition von Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park Release: 26. März 2026

+ Meetup in Bellabel Park Sowie die kommende Switch 2-exklusive Life-Sime Pokémon Pokopia Release: 05. März 2026



Pokémon Pokopia ist übrigens eine wirklich vielversprechende Lebenssimulation, die an Spiele wie Dragon Quest Builders (2) erinnert. Wir sind gespannt, im Zuge des Treehouse-Events noch mehr davon zu sehen. Im Spin-Off übernehmt die Rolle eines Ditto, das sich als Mensch tarnt und baut mit gesammelten Ressourcen ein Dorf auf. Kollege Max konnte Pokopia sogar bereits anzocken und zeigt sich in seiner Preview recht angetan:

Und bevor ihr euch zu früh freut: Weitere Spiele oder Neuankündigungen braucht ihr im Rahmen des Events allerdings nicht erwarten.

Kurz nach der Partner Direct kam das Gerücht auf, dass uns in der dritten Februar-Woche noch eine weitere Nintendo Direct erwarten soll, die First Party-Spiele in den Mittelpunkt rückt, darunter auch ein neues 3D-Mario. Dies ist allerdings nicht passiert. Was das betrifft, müssen wir uns also weiterhin in Geduld üben.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer die GamePro-Community: Freut ihr euch auf Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Wonder? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!