PS Plus Essential bekommt in Asien ein weiteres Gratis-Spiel, auf das wir verzichten müssen

Sony bringt für das PS Plus Essential-Abo im Februar 2023 wieder einige Titel raus, auf die sich Fans freuen können. Vor allem Evil Dead und Mafia Definitive Edition finden bei den Spieler*innen einen großen Anklang. Doch wie auch in einigen Monaten zuvor erhalten Abonnierende aus Südostasien ein zusätzliches Spiel, auf das Fans im Rest der Welt verzichten müssen.

PS Plus in Asien bekommt Sword Art Online

Auf dem PlayStation-Blog hat Sony die neuen Spiele für Südostasien vorgestellt. Neben all den Spielen, die wir auch in Europa bekommen, findet sich zusätzlich der Titel SWORD ART ONLINE: Alicization Lycrois. Auf dieses Anime-Spiel müssen wir also verzichten:

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: PS4, Xbox One, PC, Switch

Darum geht’s: SWORD ART ONLINE: Alicization Lycrois spielt zur Zeit des dritten SAO-Anime-Arcs. Hier begibt sich Protagonist Kirito in die virtuelle „Underworld“. Der Titel spielt die Geschehnisse des Arcs nach und lässt uns erneut auf bekannte Charaktere aus der Serie treffen.

Die NPCs der virtuellen Welt verhalten sich so wie echte Menschen. So kommt es, dass sich Kirito mit dem jungen Mann Eugeo anfreundet. Im Spiel tauchen ebenso Eugeos Schwester Alice und der Administrator auf, die wir bereits aus der Anime-Serie kennen.

Kein Ersatztitel: Schon in der Vergangenheit gab es einige Monate, in denen PS Plus-Spiele für den asiatischen Raum ausgetauscht werden mussten. Doch dieses Mal handelt es sich wirklich um einen zusätzlichen Titel, den es im Rest der Welt im PS Plus Essential-Abo nicht geben wird.

Dafür können sich Spieler*innen in Europa trotzdem auf einige Highlights im Februar freuen. Die neuen Gratis-Spiele bei PS Plus Essential stellen wir euch hier genauer vor. Besonders das Remake des ersten Mafia-Spiels findet viel Anklang:

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Sichert euch schnell die PS Plus Essential-Spiele im Januar

Noch bis zum 7. Februar 2023 stehen die PS Plus Essential-Spiele für Januar 2023 zum Download zur Verfügung. Es bleiben also nur noch wenige Tage, um sich Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 und Axiom Verge 2 zu sichern.

Was haltet ihr davon, dass Asien ein zusätzliches Anime-Spiel erhält?