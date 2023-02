PS Plus Essential im Februar 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Bereits im Januar hat PS Plus Essential unter anderem mit Star Wars Jedi: Fallen Order einen starken Start ins Jahr hingelegt, jetzt sind auch die neuen "Gratis"-Titel für den Februar offiziell bekannt. Diesmal gibt es extra viel abzustauben, neben den üblichen drei Spielen gibt es nämlich auch einen DLC obendrauf.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Februar 2023:

Diesen Gratis-DLC gibt's außerdem:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Februar 2023 verfügbar? Da die Spiele am ersten Dienstag des neuen Monats online gehen, müsst ihr euch diesmal sogar bis zum 7. Februar gedulden. Die Uhrzeit der Freischaltung liegt in der Regel um die Mittagszeit.

Das sind die neuen PS Plus-Spiele

Mafia: Definitive Edition

1:22 Mafia Remake beschwört im neuen Trailer die Gangster-Loyalität

Darum geht's: Mafia: Definitive Edition ist ein Remake des originalen Mafia von 2002 mit verbesserter Grafik und überarbeiteten Spielmechaniken. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Taxifahrers Tommy Angelo, der in den 1930er Jahren zwischen die Fronten zweier verfeindeter Mafia-Familien gerät und sich letztlich selbst im Mafia-Clan von Don Salieri hocharbeitet. In insgesamt 20 Missionen können wir frei durch die Stadt Lost Haven fahren, uns Feuergefechte in der Third Person mit der Konkurrenz liefern und der packenden Geschichte folgen.

Mehr zum gelungenen Remake lest ihr im GamePro-Test:

90 6 Mafia im Test Ein Remake, das ihr nicht ablehnen solltet

Evil Dead: The Game

2:46 Evil Dead: Erstes Gameplay zum Slasher-Titel veröffentlicht

Darum geht's: Evil Dead: The Game ist ein asymmetrischer Koop-Horror-Shooter ganz nach Vorlage des Films. Das heißt, bis zu vier von euch schlagen und schießen sich gemeinsam mit Kettensäge und Schrotflinte durch Horden untoter Gegner. Ihr tretet dabei gegen eine fünfte Person an, die in die Rolle des Dämons schlüpft, der die Untoten befehligt. Der Dämon kann dann Fallen legen, Portale für seine Horden aufstellen oder Besitz von einem Untoten ergreifen.

Was dem Spiel gelingt und wo es noch Mängel gibt, lest ihr im GamePro-Test:

31 2 Evil Dead im Test Viel Fan-Service, wenig Langzeitspaß

OlliOlli World

1:30 Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

Darum geht's: OlliOlli World ist ein farbenfrohes Skating-Spiel im Comiclook. Ihr skatet durch die fünf Biome der 2,5D-Welt, führt verschiedene Tricks aus und steigert euren Highscore. In jedem der Gebiete lernt ihr außerdem eine neue Fähigkeit, die ihr dann in bestimmten Herausforderungen meistern müsst.

Einen Eindruck vom Spiel gibt euch auch Kollegin Linda:

3 0 OlliOlli World angespielt Die vielleicht beste Tony Hawk's-Alternative ist jetzt noch besser

Destiny 2: Beyond Light (DLC)

2:39 Destiny 2: Beyond Light - Launch-Trailer stimmt auf Release der Erweiterung ein

Darum geht's: Beyond Light ist eine Erweiterung für den Loot-Shooter Destiny 2. Das Hauptspiel ist inzwischen Free2Play, im PS Store zahlt ihr ohne PS Plus aufgrund der Altersverifizierung 25 Cent dafür. Der DLC nimmt euch mit auf den frostigen Jupiter-Mond Europa. Hier warten neben einem eigenen Raid auch neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Fähigkeiten, Missionen und Herausforderungen auf euch.

Mehr Infos findet ihr im GamePro-Test:

27 2 Destiny 2: Jenseits des Lichts DLC im Test: Neue Stärken, alte Schwächen

Vergesst nicht die PS Plus Essential-Spiele im Januar

Bevor die neuen PS Plus-Titel für den Februar an den Start gehen, habt ihr noch ein paar Tage Zeit, euch die Gratis-Spiele für den Januar zu schnappen. Und die lohnen sich durchaus, unter anderem bekommt ihr diesmal Star Wars Jedi: Fallen Order. Das ist damit die perfekte Vorbereitung auf den Nachfolger, auch wenn Star Wars Jedi: Survivor gerade erst frisch um einige Woche verschoben wurde.

Alle PS Plus Essential-Spiele im Januar 2023 findet ihr hier nochmal genauer vorgestellt.

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen im Februar, ist für euch was dabei?