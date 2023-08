PS Plus im August 2023: Essential-Spiele ab heute verfügbar - das ist die ungefähre Uhrzeit

Die PS Plus-Essential-Spiele werden heute veröffentlicht.

Heute gibt's neues PS Plus-Futter für alle, die mindestens Essential abonniert haben. Noch befinden sich die August 2023-Titel für PS4 und PS5 nicht in der PS Plus-Sparte im Store, werden aber heute im Verlauf des Tages hinzugefügt.

Zu dieser Uhrzeit werden die PS Plus August 2023-Spiele für Essential veröffentlicht:

Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt, jedoch veröffentlichte Sony die PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stehts um die Mittagszeit herum. GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald die neuen PlayStation Plus-Titel von allen Abonnent*innen ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden können.

Das sind alle PS Plus Essential-Spiele für den Monat August 2023 samt Downloadgrößen im Überblick

Death’s Door Größe auf PS4: 3,8 GB Größe auf PS5: 852 MB

Dreams Größe auf PS4: 10,8 GB

PGA Tour 2K23 Größe auf PS4: 21,5 GB Größe auf PS5: 14,2 GB



Ein großes Highlight in diesem Monat ist das Action-Adventure Death's Door, das ihr euch insbesondere dann anschauen solltet, wenn ihr große Fans alter Zelda-Spiele im Stile von Link's Awakening und A Link to The Past seid. Schaut euch hier den Gameplay-Trailer an:

1:44 In Death's Door seid ihr eine Krähe und sammelt Seelen der Toten ein

Alle aktuellen Spiele bei Extra und Premium findet ihr übrigens hier im Überblick:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Und falls ihr gar kein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt, euch aber für die Bonus-Spiele interessiert: Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welche PS Plus Essential-Spiele habt ihr diesen Monat besonders Bock und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!