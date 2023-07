PS Plus Extra/Premium im Juli 2023: Das sind die 18 neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus Extra-Premium-Spiele im Juli 2023.

Es ist mal wieder soweit, die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Juli 2023 stehen vor der Tür. In einer knappen Woche wandern die Titel in die Klassiker- und Spielebibliothek, während andere Titel den Service verlassen. Hier findet ihr alle Zu- und Abgänge im Juli.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Juli 2023

Die neuen Titel könnt ihr diesmal ab dem 18. Juli mit Extra oder Premium runterladen oder streamen:

It Takes Two

Sniper Elite 5

Snowrunner

World War Z

The Ascent

Undertale

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Melty Blood: Type Lumina

Dysmantle

Circus Electrique

Dynasty Warriors 9

Samurai Warriors 5

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Monster Jam Steel Titans

Diese Spiele wandern außerdem ab 18. April in die Klassiker-Bibliothek von PS Plus Premium:

Gravity Crash Portable

Twisted Metal

Twisted Metal 2

Eine Übersicht der kompletten Spiele-Liste im Aboservice gibt es hier:

Mehr zum Thema PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des Abo-Modells von Dennis Michel

Das Highlight im Juli

It Takes Two

12:43 It Takes Two könnte das beste Spiel im März werden - Was der Action-Plattformer den meisten AAA-Spielen voraus hat

Genre: Koop-Adventure

Darum geht's: Im Koop-Abenteuer It Takes Two steuert ihr zu zweit die beiden Puppen-Charaktere und müsst gemeinsam Rätsel lösen. Zusammenarbeit ist dabei der Schlüssel, denn ihr könnt viele der Passagen nur meistern, wenn ihr die Fähigkeiten beider Charaktere klug einsetzt.

Für dauerhafte Action und Abwechslung ist dabei ebenfalls gesorgt, denn ihr bekommt regelmäßig neue Items, die das Spielprinzip verändern. Aber auch der ein oder andere emotionale Moment ist in der Geschichte dabei.

Was das Spiel so großartig macht, erzählen wir euch auch im Test genauer:

Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One von Tobias Veltin

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Juli 2023

Wie jeden Monat gibt es auch diesmal wieder einige Abgänge. Diese 11 Spiele verlassen den Service am 18. Juli:

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele!

Bis zum 1. August könnt ihr euch außerdem noch die PS Plus Essential-Spiele des Monats Juli für eure Bibliothek sichern. Hier stellen wir euch die Titel genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential Spiele für Juni 2023 jetzt live: Das sind alle neuen Gratis-Games von Linda Sprenger

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Auf welches der PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Juli 2023 freut ihr euch am meisten? Welche Titel fehlen euch noch immer im Abo-Service?