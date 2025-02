PS Plus im Februar 2025: Schnappt euch heute die neuen Bonus-Spiele für Essential, das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Die PS Plus Februar 2025-Spiele für die Essential-Abostufe werden heute freigeschaltet.

Am heutigen Dienstagmorgen klingelt wieder der PlayStation Plus-Wecker und kündigt diesmal mit Payday 3 einen potenziellen Leckerbissen für Koop-Fans an. Der Heist-Shooter sowie die beiden anderen Essential-Spiele des Februar 2025-Aufgebots werden in wenigen Stunden in der PS Plus-Sparte des PlayStation Stores freigeschaltet!

Wann erscheinen die PS Plus Essential-Games für den Monat Februar 2025?

Datum der Freischaltung: Dienstag, der 04. Februar 2025

Dienstag, der 04. Februar 2025 ungefähre Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung nennt Sony nicht. Wir updaten diesen Artikel, sobald die PlayStation Plus-Spiele live sind.

Wo finde ich die PlayStation Plus-Spiele? Ihr findet die aktuellen Essential-Titel nach ihrer Freischaltung in der PS Plus-Sparte im PS Store oder wenn ihr im Store einzeln nach ihnen sucht. Wenn ihr Essential (oder die beiden höheren Abostufen Extra/Premium) abonniert habt, dann könnt ihr die Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen und spielen.

Das sind alle PlayStation Plus Essential-Games für den Monat Februar 2025

Koop-Fans sollten insbesondere einen Blick auf Payday 3 werfen. Im Heist-Shooter gründet ihr zusammen mit bis zu drei weiteren Mitspieler*innen eine Bankräuber-Crew und führt gemeinsam Raubzüge durch.

1:27 In PayDay 3 könnt ihr nicht nur mit Karacho durch die Vordertür stürmen, sondern auch leise vorgehen

Autoplay

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Falls ihr kein PS Plus besitzt und mit einem Abo liebäugelt: Sämtliche Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen des kostenpflichtigen Online-Service auf der PlayStation.

Jetzt ist wie immer die GamePro-Community an der Reihe: Auf welche PlayStation Plus-Games freut ihr euch im Februar besonders? Verratet es uns wie immer unten in der Kommentarsektion!