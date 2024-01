PS Plus Essential im Februar 2024: Diese Spiele für PS4/PS5 wünschen sich die Fans - und ihr?

Welche Spiele wollt ihr gerne als Bonus dazu bekommen?

Der erste Monat des neuen Jahres ist schon fast zu Ende und das bedeutet auch: Bald wird das Spiele-Lineup für PS Plus Essential im Februar bekannt. Auf Reddit tippen Fans bereits wieder auf mögliche Kandidaten, beziehungsweise äußern ihre Wünsche. Wir wollen die Frage aber auch an euch weitergeben: Über welche Spiele würdet ihr euch bei PS Plus besonders freuen? Verratet es uns in den Kommentaren.

Top-Tipp der PlayStation Plus-Community: Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus! - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Am liebsten will sich die PlayStation-Community als Kung Fu-Schüler*in durch eine Rachemission kloppen. Das Besondere an Sifu ist die Liebe zum Kampfsystem, das jede Menge Präzision und ein gutes Reaktionsvermögen erfordert.

Dafür belohnt das Spiel mit einem großartigen Flow und Trefferfeedback, wenn ihr euch erst mal eingegroovt habt. Dazu kommt außerdem noch ein richtig cooler Look. Sifu ist 2022 für PS4 und PS5 erschienen.

Auf diese weiteren Spiele tippt und hofft die Community außerdem:

Forspoken

Hades

The Pathless

Midnights Suns

Need for Speed: Unbound

Hitman 3

Guardians of the Galaxy

Wild Hearts

Cult of the Lamb

Forspoken wurde bereits häufiger für andere Monate stark gewünscht. Besonders oft wird außerdem Foamstars genannt. Es ist allerdings bereits bekannt, dass das Spiel gleich zum Release im Abo Service landen soll. Eine Überraschung ist das natürlich nicht.

Wann werden die PS Plus-Spiele für die Essential-Abostufe im Februar 2024 bekanntgegeben?

Das neue Lineup wird nächste Woche bekanntgegeben. Am Mittwoch, den 31. Januar 2023 um 17:30 Uhr sollte es so weit sein. Wir informieren euch wie jeden Monat pünktlich, sobald die Titel enthüllt wurden.

Essential, Extra und Premium: Wir erklären euch das PlayStation-Abo

Habt ihr vielleicht noch gar kein PS Plus Abo? Die wichtigsten Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den neuen Bonus-Spielen, die jeden Monat dazukommen, findet ihr in unserem GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

Wir klären alle Fragen zum Abo Service und stellen die Vorteile und Nachteile der unterschiedlichen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium) gegenüber.

Jetzt sind wir gespannt, welche Spiele ihr euch für den Februar besonders wünscht!