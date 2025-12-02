PS Plus im Dezember 2025 - Schnappt euch heute die neuen Essential-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute gibt es die neuen Essential-Spiele für PS4 und PS5. Das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung.

Samara Summer
02.12.2025 | 07:02 Uhr

Heute könnt ihr euch die neuen Bonusspiele vornehmen. Heute könnt ihr euch die neuen Bonusspiele vornehmen.

Da ist er auch schon, der Dezember. Und das bedeutet auch: Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt's neue Bonus-Spiele bei PS Plus Essential. Damit ihr sie euch gleich nach der Freischaltung schnappen könnt, haben wir alle Infos für euch. Dieses Mal sind gleich fünf Spiele dabei, unter anderem LEGO Horizon Adventures.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im November 2025 veröffentlicht?

  • Datum: 02. Dezember 2025 (heutiger Dienstag)
  • Uhrzeit: zwischen 10 und 12 Uhr mittags

Natürlich updaten wir auch heute den Artikel wieder für euch, sobald die Spiele da sind.

Video starten 0:53 LEGO Horizon Adventures: Release-Termin für das PS5 und Switch-Abenteuer steht, und bald geht es los

Alle neuen PlayStation Plus Essential-Games im Dezember 2025 im Überblick

Das Highlight ist in diesem Monat Aloys LEGO-Abenteuer. In dem erkunden wir eine hübsche Welt aus Klemmbausteinen und bestreiten wahlweise alleine oder im Koop Kämpfe gegen Klötzchen-Maschinen. Nebenbei treffen wir auch auf charmante Figuren, die auf Deutsch vertont sind und leichtherzige Geschichten mitbringen, sodass der Titel sich auch wunderbar mit Kids zocken lässt.

Ihr könnt mit rund 10 Stunden Spielzeit rechnen und in unserem Test überzeugte das Spiel trotz sehr gleichförmigem Missionsdesign und einer etwas leeren Welt. Kollege Max hat eine 80 vergeben und hier könnt ihr euch seinen Test noch mal komplett durchlesen:

Mehr zum Thema
LEGO Horizon Adventures im Test: Wunderschöne und witzige Koop-Action, die zu wenig aus der tollen Spielwelt macht
von Maximilian Franke
LEGO Horizon Adventures im Test: Wunderschöne und witzige Koop-Action, die zu wenig aus der tollen Spielwelt macht

Wann gibt es die Entüllung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Dezember 2025?

Falls ihr noch auf die neuen Spiele für die höheren PS Plus-Abostufen wartet, dann müsst ihr noch ein wenig Geduld mitbringen. Diese werden erst etwas später im Monat bekanntgegeben.

Am 10. Dezember könnt ihr mit der Enthüllung der Extra-/Premium-Spiele für den aktuellen Monat rechnen. Am Dienstag danach (das ist der 16. Dezember 2025) erfolgt dann die Freischaltung zum Download im PS Store für alle Mitglieder.

Natürlich wollen wir an dieser Stelle wieder eure Meinung zum aktuellen Lineup wissen. Über welches Spiel freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne wie immer in die Kommentare.

