One Piece: Ruffys stärkste Fähigkeit wurde schon vor 20 Jahren angeteast und kaum jemand hat's gemerkt

Als Ruffy die Teufelsfrucht aß, nahm die One-Piece-Legende ihren Lauf.

Achtung, es folgen Spoiler! Bevor wir mit dem Artikel beginnen, ist eine Warnung angebracht. Wir reden hier schließlich von der aktuellen One-Piece-Episode, die zwar schon am 6. August 2023 auf Crunchyroll angelaufen ist, aber vielleicht haben sie trotzdem einige (neuere) Fans unter euch noch nicht gesehen.

Und auch wenn es sich im Folgenden um eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der bewegten One-Piece-Geschichte handelt, wollen wir denjenigen unter euch, die es irgendwie geschafft haben, Spoilern aus dem Weg zu gehen, hiermit nochmal die Chance geben, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Bis dahin könnt ihr euch beispielsweise euer eigenes Wanted-Poster anfertigen:

Nun aber zum Thema: Gear 5 ist der Gipfel von Ruffys Kräften wie der Kapitän der Strohhutpiraten sie selbst beschreibt und äußert sich im Erwachen der Teufelsfrucht, welches mit einem neuen Aussehen von Ruffy einhergeht.

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Der Schöpfer von One Piece, Eichiiro Oda, könnte genau diese Verwandlung schon vor über zwanzig Jahren angedeutet haben. Denn während der damaligen Enthüllung der neuen Kräfte wurde auch bekannt, dass es sich bei Ruffys Teufelsfrucht nicht um die Gum-Gum-Frucht handelt, sondern eine weitere Mythical-Zoan-Frucht.

Der genaue Name: Hito Hito no Mi - Model: Nika.

Die Hito Hito no Mi (Mensch-Mensch-Frucht) kennen wir bereits von Chopper, der eine nicht näher genannte Version von ihr aß; sowie der ehemalige Großadmiral Sengoku mit dem Model Daibutsu, mithilfe derer er sich einen riesigen goldenen Buddha verwandelt.

Aber wer ist denn nun Nika, deren Teufelsfrucht Ruffy gegessen hat?

Erstmals wurde Nika namentlich von Who's-Who in Folge 1040 genannt. Zeitgleich haben wir erstmals eine Silhouette der "Sonnengottheit" gesehen.

Die Nika-Silhouette aus Folge 1040.

Moment, erstmals? Nicht ganz, wenn man dieser Theorie Glauben schenken mag, die immer mal wieder auf Reddit und weiteren Portalen aufploppt. Denn One-Piece-Autor Eichiiro Oda selbst äußerte in einem Interview, dass folgende Szene eines seiner liebsten drei Panels im gesamten Manga ist:

Die Mangaseiten selbst stammen vom Abschluss des Skypiea-Arcs, in dem die Strohhutpiraten den Sieg gegen Enel zusammen mit dem Shandia-Volk feiern. In Japan kam das zugehörige Manga-Kapitel 253 am 11. November 2002 heraus, also vor mehr als zwanzig Jahren.

Ruffys Silhouette, die ihr hier im linken Panel vor dem Lagerfeuer sehen könnt, ähnelt dabei außerordentlich stark der von Nika. Die Soundeffekte, die auf derselben Seite unten rechts von Lysops Getrommel stammen, sind zudem identisch mit denen, die Ruffys neu erwachter Herzschlag ausgelöst hat.

Ist Oda mit dem Gear-5-Reveal also ein von langer Hand geplanter Geniestreich gelungen, dessen erste Hinweise schon vor zwei Jahrzehnten gelegt wurden, oder ist das einfach nur Zufall? Schwer zu sagen, denn wie immer bei solchen Fantheorien gibt es keine Möglichkeit, diese wirklich zu verifizieren, wenn Autor*innen diese nicht gerade explizit bestätigen.

