Crimson Desert: Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release

Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release von Crimson Desert.

Nur noch ein paar Tage, dann erscheint das heiß erwartete Open World-Action Adventure Crimson Desert. Wir fassen hier erneut alle wichtigen Informationen zum Release zusammen und verraten euch etwa, wo das Spiel zu welcher Uhrzeit an den Start geht und ob ihr es schon vorab herunterladen könnt.

Crimson Desert: Alles zu Release-Uhrzeit und Plattformen

Crimson Desert erscheint bei uns in Deutschland am 19. März 2026, allerdings können wir das Spiel aufgrund der Release-Uhrzeit am selben Tag nur noch für eine Stunde spielen.

Los geht es nämlich erst um 23:00 Uhr, wir müssen also lange wach bleiben, wenn wir am Release-Tag direkt loslegen wollen. Dabei ist es auch egal, auf welcher Plattform wir spielen – das Open World-Adventure kommt zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series, PC und Mac.

Da das Spiel weltweit zur selben Zeit startet, können wir auch nicht auf den altbekannten "Neuseeland-Trick" zurückgreifen. Dort erscheint Crimson Desert entsprechend erst am 20. März um 11:00 Uhr.

Wie sieht es mit Early Access aus? Es gibt keine Möglichkeiten, eher ins Spiel zu starten. Auch Vorbesteller*innen aller Editionen müssen bis zum regulären Release warten.

Crimson Desert: Alles zu Preload und Download-Größe

Bisher ist nur der Preload auf PlayStation 5 bestätigt, dort soll der Download ab dem 17. März 2026 möglich sein. Zur Uhrzeit gibt es allerdings noch keine Informationen. Wie es auf den anderen Plattformen aussieht, ist bisher unbekannt.

Die genaue Download-Größe auf den Konsolen kennen wir ebenfalls noch nicht. Wir wissen allerdings, dass wir auf dem PC 150 Gigabyte Speicher freiräumen müssen. Die Größe kann allerdings etwas von der auf Xbox und PlayStation abweichen.

Unser Test zu Crimson Desert erscheint 24 Stunden vor dem Release, also am 18. März 2026 um 23:00 Uhr. Dann können wir euch endlich erzählen, was wir von Kliffs Open World-Abenteuer halten und ob sich der Kauf unserer Meinung nach lohnt.

