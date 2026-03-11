Pokémon Pokopia-Fans feiern ein Switch 2-Feature, das viele von euch wahrscheinlich noch nie benutzt haben

Ihr könnt euch das Zerkloppen von Blöcken immens erleichtern.

Um die Welt von Pokémon Pokopia zu verschönern und neue Habitate für die kleinen Taschenmonster zu erschaffen, müsst ihr euch ordentlich ins Zeug legen und allerhand Blöcke für frisches Material mit euren Boxhandschuhen zerkloppen. Leider ist das nicht immer ganz so einfach, da die Auswahl der richtigen Blöcke mit der Controller-Steuerung recht frickelig sein kann.

Es gibt jedoch einen Kniff, wie ihr euch den Abbau dank eines neuen Features der Nintendo Switch 2 deutlich erleichtern könnt.

Den Block will ich doch gar nicht abbauen!

Wollt ihr euch die ziemlich verwahrlosten Gebiete von Pokopia so richtig schön herrichten, kommt ihr nicht drumherum, so manchen Block präzise zu zerstören oder zu platzieren. Nicht selten ist es uns passiert, dass wir bei der Auswahl einen Block nur schwer erwischt oder aus Versehen ungewollt Material abgebaut haben.

Doch ihr könnt euch das Gefrickel beim Ab- und Aufbau komplett ersparen, wenn ihr das neue Maus-Feature der Switch 2 nutzt.

Modelt ihr die Joy-Con nämlich zur Maus um, könnt ihr die Blöcke nicht nur super präzise auswählen, auf die Weise wird auch noch die Reichweite eurer Schläge erhöht.

Wie super flüssig und effektiv das Ganze funktioniert, seht ihr hier im Video von Reddit-User Tbfootball88:

So einfach geht's: Um die alternative Steuerung der Switch 2 zu nutzen, müsst ihr den rechten Joy-Con lediglich auf die flache Seite stellen und ihn gleich einer PC-Maus bewegen. Weitere Einstellungen im Menü müsst ihr keine vornehmen, solltet aber bestenfalls eine einfarbige und möglichst ebene Unterlage nutzen – das Knie tuts aber oftmals auch.

Pokopia-Fans feiern das Maus-Feature

War das Maus-Feature zuletzt beispielsweise in Metroid Prime 4 eine echte Alternative, um mit Samus präziser zu ballern, bietet es jetzt auch in Pokopia eine sinnvolle Option.

Und zwar eine, die viele Pokopia-Fans richtig klasse finden und den Hinweis aus dem Reddit-Thread sehr zu schätzen wissen:

"Als ich die Funktion entdeckt habe, ist mir echt die Kinnlade heruntergekippt. Ich kann mir echt nicht mehr vorstellen ohne die Maus-Funktion zu bauen"

"Ich wünschte, ich hätte die Funktion früher entdeckt. Danke Unbekannter, du hast dieses fantastische Spiel noch besser gemacht"

"Ich kann nicht glauben, dass Nintendo das Feature nie beworben hat. Es erspart einem so viel Zeit"

Pokémon Pokopia ist am 5. März exklusiv für die Switch 2 erschienen und hat nicht nur GamePro-Tester Max richtig gut gefallen. Auf Metacritic hat die ungewöhnliche Lebenssimulation stolze 88 Punkte abgestaubt und ist damit zusammen mit Pokémon Y das bestbewertete Spiel mit den kleinen Taschenmonstern.

Habt ihr euch Pokopia schon geholt und falls ja, wie gefällt euch das Spiel bislang? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!