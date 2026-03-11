Red Dead Redemption 2-Fan will wissen, was ein verdächtiger NPC treibt, bekommt plötzlich eine geknallt und ein Kopfgeld obendrauf

Oft sind wir in RDR2 selbst schuld, wenn wir uns Ärger einhandeln, aber die Person, die diesen witzigen Clip aufgezeichnet hat, ist völlig unschuldig.

Samara Summer
11.03.2026 | 08:06 Uhr

Arthur ist nicht einverstanden. Arthur ist nicht einverstanden.

In der Open World von Red Dead Redemption 2 kann jede Menge Witziges und Skurriles passieren. NPCs reagieren vielfältig auf das, was wir da so treiben – und dabei bekommen wir oftmals die raue Seite des Wilden Westens zu spüren.

Im Fall dieses Videos war ein Fan aber doch zurecht etwas erstaunt über die plötzliche Eskalation. Mit dieser saftigen Ohrfeige hatte die Person wohl nicht gerechnet. Zugegeben: ganz fair ist das nicht, aber dafür zum Schreien komisch!

RDR2 gafft den Gaffer an und bekommt dafür eine geknallt

Reddit-User -paw- zeigte im vergangenen Jahr einen Spieleclip und bemerkt dazu: "Das unfairste Kopfgeld, das ich je bekommen habe." Gut nachvollziehbar. Im Video sehen wir, wie Arthur sich einem suspekten Typen nähert, der von außen durch ein Fenster in ein Haus hineinspäht. Was dann passiert, seht ihr hier:

In den Kommentaren erklärt -paw- dazu, dass er oder sie nur wissen wollte, was sich der Mann da anschaut. Doch scheinbar hat sich die Stadtbevölkerung gegen ihn verschworen. Denn während der verdächtige Gaffer unbehelligt bleibt, verweist die zufällig vorbeikommende Dame Arthur knallhart in seine Schranken.

Witzig ist, dass die Ohrfeige derart Schmackes hat, dass sie seinen Hut das Fliegen lehrt. Danach erscheint ironischerweise die Nachricht, es gebe einen Zeugen, dass Arthur den Frieden gestört habe.

Video starten 8:33 Red Dead Redemption 2 - Video: 20 wahnsinnige Details, die niemand vermisst hätte - Video: 20 wahnsinnige Details, die niemand vermisst hätte

Recht und Ordnung ist im Rockstar-Western manchmal Auslegungssache

Einige Fans dürften ähnlich unfaire Momente kennen, aber nicht alle sind so komisch. Ein User berichtet beispielsweise, er habe ein teures Pferd in einer ähnlichen Situation verloren. Von der Ohrfeige zur Schießerei ist es im Wilden Westen schließlich nicht weit und andere Community-Mitglieder wollen wissen, ob -paw- blutige Rache genommen habe.

Wie es der Teufel so will, war aber auch noch die Polizei direkt um die Ecke. Mit der kam es dann allerdings zu einem Schusswechsel.

Red Dead Redemption 2 hat inzwischen sechseinhalb Jahre auf dem Buckel, sieht aber immer noch großartig aus und begeistert Spieler*innen auch weiterhin. Immer noch machen Community-Mitglieder regelmäßig spannende Entdeckungen oder stolpern in merkwürdige Situationen, während wir ungeduldig auf einen dritten Teil warten - der aber noch in weiter Ferne sein dürfte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Nun seid ihr gefragt: Seid ihr auch schon mal in RDR2 zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt worden? Erzählt uns, was genau bei euch passiert ist.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
