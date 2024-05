PS Plus Essential im Mai 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele und einen überraschenden Bonus gibt's obendrauf

Das sind die drei neuen Gratis-Spiele im PS Plus-Abo im Mai 2024.

Zum Monatswechsel hin hat Sony nun offiziell bekannt gegeben, auf welche Spiele ihr euch bei PS Plus Essential im Mai 2024 freuen dürft. Diese drei Titel wird es in wenigen Tagen neu im kostenpflichtigen Abo für alle geben, die Essential, Extra oder Premium besitzen. Obendrauf gibt es einen DLC als Extra.

Diese Spiele gibt es im Mai 2024 bei PS Plus Essential

Ab wann können die PS Plus-Spiele für Mai runtergeladen werden? Die neuen Spiele können wie gehabt am ersten Dienstag des neuen Monats heruntergeladen werden. Das ist diesmal der 7. Mai 2024.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Hier gibt es keine festgelegte Zeit, aber die neuen Spiele werden meist zwischen 12 bis 13 Uhr live. Wir informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn die neuen Titel verfügbar sind.

Das bieten die neuen PS Plus-Spielen

EA Sports FC 24

1:06 EA Sports FC 24: Der Launch-Trailer pfeift die neue Saison an

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Sportsimulation

Darum geht's: Wie schon in den FIFA-Ablegern davor geht es in EA Sports FC auf den Rasen, um das Runde ins Eckige zu zaubern. Das können wir sowohl im Single- als auch Multiplayer tun, mit ganzen Teams, einzelnen Spieler*innen oder als Manager*in. Zur Auswahl stehen 700 lizensierte Teams, 30 Ligen und neben der UEFA Champions League der Herren sind auch die Damen vertreten.

Ghostrunner 2

1:27 Ghostrunner 2 beweist im Trailer, dass es nichts cooleres gibt als einen Cyber-Ninja mit Katana

Plattform: PS5

PS5 Genre: First-Person-Shooter

Darum geht's: Wie schon im ersten Teil wagen wir uns in Ghostrunner 2 in eine Cyberpunk-Welt, durch die wir uns mit rasantem Tempo durchschnetzeln. Dieses Mal sind nicht nur coole Parkour-Fähigkeiten dabei, sondern auch ein Motorrad und neue Modi. Wie gehabt müssen wir dabei aufpassen, nicht von den Feinden erwischt zu werden, da wir nicht viel aushalten. Umso befriedigender ist es dann aber, wenn wir mit unseren Moves durch die Level jagen und unsere Widersacher das Katana spüren lassen.

Tunic

0:49 Tunic - Das charmante Fuchs-Zelda gibt's jetzt auch für PlayStation und Switch - Das charmante Fuchs-Zelda gibt's jetzt auch für PlayStation und Switch

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Adventure

Darum geht's: Mit dem kleinen Fuchs erkunden wir ganz Zelda-like in der Iso-Perspektive Ruinen, düstere Wälder und Katakomben. Dort gibt es nicht nur Schätze zu bergen, sondern auch fiese Gegner, denen wir uns im Kampf mutig stellen.

Destiny 2: Lightfall (DLC)

1:38 Destiny 2 - Trailer zum neuen Lightfall-DLC - Trailer zum neuen Lightfall-DLC

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: First-Person-Shooter

Darum geht's: Die Destiny 2-Erweiterung führt uns auf den Neptun mit einer neonfarbenden Metropole. Im Kampf gegen die Shadow Legion können wir nicht nur neue Prämien erhalten, sondern dank der neuen Subklasse Strang auch neue dunkle Kräfte freischalten.

Denkt noch an die PS Plus Essential-Spiele für April 2024!

Habt ihr euch die PS Plus-Spiele für April 2024 bislang noch nicht gesichert, habt ihr noch ein paar Tage die Gelegenheit dazu. Bis die neuen Mai-Titel am live gehen, könnt ihr euch diese drei Spiele noch für eure Bibliothek sichern:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Ist für euch diesen Monat etwas dabei und welches Gratis-Spiel werdet ihr als erstes ausprobieren?