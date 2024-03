PS Plus Essential im April 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die drei neuen Gratis-Spiele im PS Plus-Abo im April 2024.

Zum Monatswechsel hin hat Sony jetzt bekannt gegeben, auf welche Spiele ihr euch bei PS Plus Essential im April 2024 freuen dürft. Diese drei Titel wird es ab dem kommenden Dienstag neu im kostenpflichten Abo ohne Aufpreis geben.

Diese Spiele gibt es im April 2024 bei PS Plus Essential

Ab wann können die PS Plus-Spiele für April heruntergeladen werden? Die neuen Spiele könnt ihr ab dem ersten Dienstag des neuen Monats runterladen, das ist diesmal der 2. April.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Hier gibt es keine festgelegte Zeit, aber die neuen Spiele werden in der Regel zwischen 12 bis 13 Uhr freigeschaltet. Wir informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn die neuen Titel live gehen.

Das erwartet euch bei den neuen PS Plus-Spielen

Immortals of Aveum

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Plattform: PS5

PS5 Genre: Ego-Shooter

Darum geht's: In dem Magie-Shooter spielen wir Jak, der sich als Teil einer kleinen Diebesband gerade so durchs Leben schlägt. Als jedoch ein tragisches Ereignis losbricht, entfesselt er magische und selbst für die Welt besondere Fähigkeiten. Fortan zieht er für das Reich Lucium in den Krieg, um das Regime Rasharn aufzuhalten, das die Kontrolle über die Magie an sich reißen will.

Minecraft Legends

1:37 Minecraft Legends - Das RTS-Spin-Off im Launch Trailer

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action-Strategie

Darum geht's: Legends ist ein strategisches Spin-off der Klötzchenserie, in dem die Piglins das freundliche und reichhaltige Land bedrohen. Alleine oder mit unseren Freunden müssen wir Ressourcen sammeln, damit ein Dorf hochziehen und den Angriffen der Piglins standhalten.

Skul: The Slayer

1:29 Skul - The Slayer: Das 2D-Roguelite ist jetzt auch für PS4, Xbox One und Switch verfügbar

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: 2D-Roguelite

Darum geht's: Während eines Angriffs auf das Schloss des Dämonenkönigs sind wir (Skul) der einzige, der nicht gefangen genommen wurden. Um unsere Skelettfreunde zu retten, müssen wir uns durch eine ständig verändernde Welt kämpfen und unsere Fähigkeiten erweitern.

Denkt noch an die PS Plus Essential-Spiele für März!

Habt ihr euch die PS Plus-Spiele für März bislang noch nicht gesichert, habt ihr noch ein paar Tage die Gelegenheit dazu. Bis die neuen Titel am 2. April 2024 live gehen, könnt ihr euch diese drei Spiele noch für eure Bibliothek sichern:

PS Plus Essential im März 2024 Das sind die neuen Gratis-Spiele im Abo von Tobias Veltin

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus? Alle Infos zum kostenpflichtigen Abo-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten euch die wichtigsten Fragen (darunter Preise und Vorteile) zu den drei verschiedenen Abostufen PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium.

Ist für euch im April etwas dabei und welches Gratis-Spiel werdet ihr als erstes ausprobieren?