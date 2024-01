Ladet euch die PS Plus Essential-Spiele im Januar 2024 heute herunter - das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute erscheinen die PS Plus-Spiele für Essential im Januar.

Das neue Jahr ist angebrochen und das heißt auch, dass ihr euch auf neue PlayStation Plus-Essential-Spiele freuen dürft. Die frischen Bonus-Titel aus dem Januar 2024-Aufgebot wurden bereits in der vergangenen Woche enthüllt und wandern am heutigen Dienstag in den PlayStation Store und stehen für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service zum Download ohne weitere Zusatzkosten bereit.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele im Januar 2024 freigeschaltet?

Datum der Freischaltung: Dienstag, der 02. Januar 2024

Dienstag, der 02. Januar 2024 Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Freischaltung der Games im PS Store ist nicht bekannt. Allerdings wurden die frischen Titel des Service in der Vergangenheit immer stets in der Mittagszeit hinzugefügt. GamePro.de aktualisiert diesen Artikel, sobald die PlayStation Plus-Spiele des Januar 2024-Lineups verfügbar sind.

Welche PS Plus-Spiele sind im Januar 2024 bei Essential dabei?

Hier findet ihr alle Bonus-Titel der Essential-Abostufe im Überblick:

Das Highlight in diesem Monat ist ohne Frage A Plague Tale: Requiem, die Fortsetzung des "Mittelalter-The Last of Us" A Plage Tale: Innocence, die sich um die Reise zweier Geschwister dreht.

2:09 A Plague Tale: Requiem - Emotionaler Launch-Trailer feiert Release des Action-Adventures - Emotionaler Launch-Trailer feiert Release des Action-Adventures

Für welches Spiel sich der Download lohnt, erklären wir in diesem GamePro-Artikel genauer:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Januar 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Über welches PlayStation Plus-Essential-Game freut ihr euch diesen Monat besonders und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.