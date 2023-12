PS Plus Essential im Januar 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im Januar 2024.

Update 17:30 Uhr: Jetzt hat Sony auch die restlichen PS Plus-Spiele offiziell bekanntgegeben. Wir haben die neuen Titel unten ergänzt.

Originalmeldung: Kurz vor der offiziellen Ankündigung ist das erste PS Plus-Spiel für Januar jetzt doch noch geleakt. Der Leak stammt mal wieder von User billbil-kun, der auch in den vergangenen Monaten die neuen Titel öfter korrekt über Dealabs vorab geleakt hat.

Diese Spiele gibt es im Januar 2024 bei PS Plus Essential

Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Die neuen PS Plus-Spiele könnt ihr euch wie immer ab dem ersten Dienstag des neuen Monats runterladen, der Termin fällt diesmal also auf den 2. Januar 2024.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Hier gibt es keine konkrete Uhrzeit, allerdings schaltet Sony die neuen Spiele in der Regel um die Mittagszeit frei. Wir rechnen also damit, dass die Titel zwischen 12 bis 13 Uhr live gehen und informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn sie da sind.

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im Januar

Nobody Saves the World

1:09 Nobody Saves the World - Das Zelda-like kommt endlich auf PS5/PS4 und Switch mit Couch-Coop

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Im Action-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Charakters Nobody, der zufällig in einen Plot verwickelt wird, bei dem er die Welt retten muss. Zum Glück hat er die Fähigkeit seinen Job zu wechseln und so zum Ritter, Magier, Dieb aber auch Geist oder Drachen zu werden. Ihr könnt das Zelda-like sowohl alleine als auch im Koop online oder auf der Couch spielen.

A Plague Tale: Requiem

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Plattform: PS5

PS5 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Das Action-Adventure ist die Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence und erzählt die Geschichte von Amicia und ihrem Bruder Hugo weiter. Die Story spielt im mittelalterlichen Frankreich, das von der Pest geplagt wird, bietet aber auch Fantasy-Elemente.

Mehr Infos gibt es in unserem Test zum Spiel:

Evil West

12:28 Evil West im Test - Das Actionspiel pfeift auf moderne Gaming-Sünden

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Im Action-Titel mit Wild West-Setting müsst ihr alleine oder im Koop eine vampirische Bedrohung zurückschlagen. Neben Schusswaffen stehen euch dabei auch Nahkampfwaffen und Gadgets zur Verfügung.

Denkt noch an die PS Plus-Spiele für Dezember 2023!

Bis die neuen Spiele live gehen, sind auch stets noch die Titel des Vormonats verfügbar. Solltet ihr euch die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2023 also noch nicht gesichert haben, habt ihr noch einige Tage Zeit, sie zu eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gibt es im Dezember 2023 noch im Abo:

