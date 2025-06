PS Plus Essential im Juli 2025 - Die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5 sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Spiele des Monats Juli 2025 enthüllt.

Der Sommer nimmt seinen Lauf und bald schreiben wir auch schon den Monat Juli. Das bedeutet auch, dass wir uns in den kommenden Tagen auf Zuwachs in der PS Plus-Bibliothek freuen dürfen. Die Enthüllung der neuen Essential-Titel steht an! Hier findet ihr den Termin und die Uhrzeit der Enthüllung.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des Juli 2025-Lineups enthüllt?

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im Juli 2025*:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 25. Juni 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 01. Juli 2025

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 11/12 Uhr mittags

*Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Bei 17:30 Uhr handelt es sich um Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Spiele für den PlayStation Plus-Service.

Diese PS Plus-Games gibt es im Juni 2025 bei Essential

1:28 Alone in the Dark gehört im Juni 2025 zum Lineup von PS Plus Essential.

Noch könnt ihr euch die Spiele des Juni-Lineups herunterladen, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Folgende vier Essential-Titel sind noch dabei und werden am 01. Juli durch die Bonus-Titel des neuen Lineups ausgetauscht:

NBA 2K25

Alone in the Dark (2024)

Bomb Rush Cyberfunk

Destiny 2: The Final Shape

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr wollt wissen, inwiefern sich ein PlayStation Plus-Abonnement lohnt? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

