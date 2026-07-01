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PS Plus Essential für Juli 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Es ist mal wieder Zeit für die Ankündigung der neuen Bonus-Spiele für PS Plus Essential. Im Live-Ticker begleiten wir die Enthüllung und alle Leaks mit.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
01.07.2026 | 06:00 Uhr

Heute werden planmäßig die neuen PS Plus-Spiele enthüllt. Heute werden planmäßig die neuen PS Plus-Spiele enthüllt.

Mittwoch, 01.07.2026

06:00 Uhr

Moin moin und Ahoi, ihr Lieben! Es ist wieder Zeit für die neuen PS Plus-Spiele – zumindest, wenn Sony sich diesmal an den üblichen Plan hält. Letzten Monat wurde der überraschend überworfen und wir haben die Ankündigung schon früher bekommen.

Ob das diesmal auch wieder so ist, müssen wir abwarten. Hier im Live-Ticker erfahrt ihr es auf jeden Fall sofort und auch zu möglichen Leaks halten wir euch auf dem Laufenden.

PS Plus Essential für Juli 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

  • vermutlicher Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 1. Juli 2026
  • vermutliche Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit
  • Freischaltung der neuen Spiele: Dienstag, 7. Juli 2026 (gegen 10:00 Uhr)

Woher kommen die Termine? Die neuen Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats live gestellt und am Mittwoch davor enthüllt. Allerdings hält Sony sich nicht immer an diese Regelung, zuletzt wurden etwa die Juni-Titel einen ganzen Tag früher enthüllt. Sollte sich die Zeit diesmal wieder ändern, erfahrt ihr es im Ticker oben.

Denkt auch an die PS Plus-Spiele des Vormonats

Wie immer gilt: Bis die neuen PS Plus-Titel live gehen, könnt ihr euch noch die Spiele des Vormonats für eure Bibliothek sichern, falls ihr das bislang verpasst habt. Die folgenden drei Spiele müsst ihr euch also bis zum 7. Juli geholt haben:

  • Grounded
  • Warhammer 40.000: Darktide
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2

Habt ihr Lust auf etwas Koop, können wir euch sowohl Grounded als auch Darktide ans Herz legen. Wo Ersteres eher auf Survival setzt, bekommt ihr bei Letzterem Shooter-Action geboten:

Video starten 13:31 Darktide ist jetzt der Warhammer-Traum, der es immer sein sollte!

Mehr Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Falls ihr aktuell kein PS Plus-Abo habt und euch vorab informieren wollt, können wir euch einen Blick in unseren Info-Hub zu PS Plus empfehlen.

Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu den Vor- und Nachteilen der drei unterschiedlichen Abostufen (Essential, Extra und Premium), den Preisen für den Service und wie ihr euer Abonnement wieder beenden könnt.

Welches Genre fehlt euch schon länger bei PS Plus und sollte definitiv mal wieder dabei sein?

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