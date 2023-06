PS Plus: So viel Platz braucht ihr für die Essential-Spiele im Juni 2023 auf eurer Festplatte

Die Downloadgrößen der Essential-Spiele aus dem Juni 2023 sind bekannt.

Es ist mal wieder Monatsanfang, Sony hat also vor wenigen Tagen die kommenden PS Plus Essential-Spiele bekannt gegeben. Auch im Juni erwarten euch wieder ein paar Titel, die ihr euch ohne weitere Kosten – also von denen für das Abo natürlich mal abgesehen – auf die Festplatte laden könnt.

Wenn ihr mehr zu den neuen Spielen wissen wollt, findet ihr die Infos in unserem separaten Artikel:

Ihr seid heiß auf die PS Plus-Essential-Spiele? Können wir nachvollziehen, allerdings solltet ihr vor dem Download am besten euren verfügbaren Speicherplatz checken. So könnt ihr vorab sicherstellen, dass einer oder alle Titel auf eure PS5 passen, im Zweifel müssen ältere Titel weichen.

Die Speichergrößen in der Übersicht

Damit ihr nicht jeden Titel einzeln nachschauen müsst, haben wir euch nachfolgend alle Essential-Spiele im Mai 2023 plus ihre Speichergrößen aufgelistet. (via PlayStation Game Size)

Jurassic World Evolution 2

9-18 GB (PS4-Version)

(PS4-Version) 10,5 GB (PS5-Version)

NBA 2K23

127,4 GB (PS4-Version)

(PS4-Version) 153,6 GB (PS5-Version)

Trek to Yomi

13 GB (PS4-Version)

(PS4-Version) 8,3 GB (PS5-Version)

Insbesondere NBA 2K23 ist also sowohl auf PS4 also auch PS5 ein ganz schöner Brocken, der ordentlich Speicherplatz verschlingt.

Euer Speicherplatz ist regelmäßig knapp? Dann solltet ihr euch Gedanken über eine Erweiterung eures Speichers machen. Mittlerweile sind eine ganze Reihe von SSDs mit der PS5 kompatibel, die Preise zudem in den letzten Monaten rasant gefallen.

Eine Übersicht findet ihr hier:

PS Plus ist eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft des PlayStation Network, das Sony im Juni 2010 eingeführt hat. Erwerbt ihr ein Abo, dann profitiert ihr von einer Reihe unterschiedlichster Vorteile. Seit Juni 2022 gibt es drei Stufen im PS Plus-Abo: Essential, Extra und Premium. Die Extra- und Premium-Titel für den Juni 2023 wird Sony in der nächsten Zeit bekannt geben.

Habt ihr genügend freien Speicher auf eurer PS4/PS5? Und: Nutzt ihr bereits eine Speichererweiterung?