PS Plus Essential im März 2025: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Spiele für PS5/PS4 - Das ist die ungefähre Uhrzeit

Die PS Plus Essential-Titel des März 2025-Aufgebots erscheinen heute.

Klingeling, heute ist PlayStation Plus Essentiel-Dienstag! Um die Mittagszeit herum werden die frischen Bonus-Spiele aus dem März 2025-Lineup von PS Plus Essential freigeschaltet. Schafft also schon einmal Platz für Dragon Age: The Veilguard, das fast 90 GB auf eurer SSD beansprucht.

Wann genau werden die PS Plus-Spiele für Essential im März 2025 veröffentlicht?

Datum: Heutiger Dienstag, der 04. März 2025

Heutiger Dienstag, der 04. März 2025 Uhrzeit: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Veröffentlichung der frischen Bonus-Games gibt Sony nicht bekannt. Wir updaten diesen Artikel, sobald ihr die März-Titel mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen könnt.

Alle PlayStation Plus Essential-Titel (März 2025) im Überblick

Folgende Titel wandern heute in die Bibliothek und so groß sind die Downloads:

Dragon Age: The Veilguard 86,933 GB (PS5)

Sonic Colors: Ultimate circa 12,000 GB (PS4)

TMNT: The Cowabunga Collection 8,320 GB (PS5) 8,600 GB (PS4)



Das große Highlight in diesem Monat ist zweifelsohne Dragon Age: The Veilguard, das noch gar nicht so alt ist: BioWares RPG wurde nämlich erst am 31. Oktober 2024 veröffentlicht. Und obwohl sich dahinter ein fantastisches Rollenspiel mit packender Geschichte verbirgt, verkaufte sich der Titel leider unter den Erwartungen von EA. Dies scheint ein Grund dafür zu sein, warum DA: The Veilguard so früh schon Teil von PS Plus wird.

