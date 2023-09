PS Plus Essential Oktober 2023: Alle neuen Bonus-Spiele für PS4/PS5 und ihre Downloadgrößen

Hier sind alle PS Plus-Games und ihre Downloadgrößen.

Sony hat die PS Plus-Spiele des Essential-Lineups für den Monat Oktober 2023 vor wenigen Tagen enthüllt. In diesem Artikel führen wir noch einmal alle Games auf, die ihr ab dem 3. Oktober mit entsprechendem Abo herunterladen müsst. Zudem führen wir euch die Downloadgrößen (via PlayStation Game Size) auf, sodass ihr schauen könnt, ob beziehungsweise wie viel ihr Platz auf eurer Festplatte/SSD freiräumen müsst.

Alle PS Plus-Games im Oktober 2023 und wie groß sie sind

The Callisto Protocol

PS4 : 58.486 GB

PS5 : 48.504 GB

PS4 : 58.486 GB PS5 : 48.504 GB Landwirtschaftssimulator 22

PS4 : 19.658 GB

PS5 : 16.360 GB

PS4 : 19.658 GB PS5 : 16.360 GB Weird West

PS4 : 4.188 GB

PS5 : 4.186 GB

Ab wann sind die PS Plus-Spiele verfügbar? Am Dienstag, den 3. Oktober 2023 im PlayStation Store. Sony schaltet die neuen Spiele des Abos für gewöhnlich um die Mittagszeit herum frei, also zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit.

Das größte Spiel des Monats, The Callisto Protocol, könnt ihr euch im unteren Trailer ansehen:

2:02 The Callisto Protocol - Jede Menge Gameplay im neuen Launch-Trailer - Jede Menge Gameplay im neuen Launch-Trailer

Welche PS Plus-Spiele kann ich aktuell herunterladen?

Bis zum 3. Oktober könnt ihr euch noch die September-Titel des Essential-Tiers sichern, welche Spiele dabei sind, entnehmt ihr folgender GamePro-Übersicht:

Mehr zum Thema PS Plus Essential September 2023: Schnappt euch jetzt die neuen Spiele - Das sind alle Games von Linda Sprenger

Zudem sind mittlerweile die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des September 2023-Aufgebots bekannt. Welche Titel dabei sind, zeigen wir euch in diesem Artikel:

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium). Wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einigen Wochen die Preise des Service erhöht. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

Freut ihr euch auf die kommenden PS Plus-Spiele und welche(s) werdet ihr euch herunterladen?