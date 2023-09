PS Plus Essential September 2023: Schnappt euch heute die neuen Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit

Die neuen PS Plus Essential-Spiele kommen heute in den Store.

PS Plus September 2023-Spiele ab heute: In Kürze können sich PS Plus-Mitglieder drei neue Bonus-Spiele herunterladen. Die Essential-Games des September 2023-Lineups werden in wenigen Stunden in der PlayStation Plus-Sparte im Store veröffentlicht.

Zu dieser Uhrzeit werden die PS Plus September 2023-Spiele für Essential freigeschaltet:

Am 5. September zwischen 12 und 13 Uhr mittags (deutscher Zeit)*

*eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt, jedoch veröffentlichte Sony die PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stehts um die Mittagszeit herum. GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald die neuen PlayStation Plus-Titel von allen Abonnent*innen ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden können.

Alle PlayStation Plus-Essential-Spiele für September 2023 im Überblick

Das Highlight in diesem Monat dürfte für viele Spieler*innen die GTA-Alternative Saints Row sein. Das Reboot des Open World-Actionspiels seht ihr hier im Gameplay-Trailer, der euch einen guten Überblick verschafft:

Wichtige Info an dieser Stelle: Ab dem morgigen Mittwoch, den 06. September 2023, erhöht Sony die Preise aller PlayStation Plus-Abostufen. Alle neuen Preise findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

