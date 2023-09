PS Plus Extra/Premium im September 2023: Das sind die 20 neuen Gratis-Spiele

Habt ihr PS Plus Extra, könnt ihr euch unter anderem auf das fantastische NieR Replicant freuen.

Die Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium werden pünktlich gegen Mitte des Monats aufgefüllt. Welche Spiele euch auf PS4 und PS5 mit abgeschlossenem Abo im September erwarten, hat Sony soeben bekanntgegeben. Wir listen euch alle 20 Zu- und Abgänge auf und stellen euch zudem das ein oder andere Highlight genauer vor.

Ab wann ihr die Spiele herunterladen könnt: Freigeschaltet werden die Spiele am 19. September.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra

13 Sentinels: Aegis Rim

Civilization VI

NieR Replicant ver.1.22474487139 (Remastered)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

Unpacking

Odin Sphere Leifthrasir

Planet Coaster

This War of Mine

Cloudpunk

Contra: Rogue Corps

Tails Noir

Call of the Sea

West of Dead

PAW Patrol the Movie

Alle neuen Spiele bei PS Plus Premium

Neben den oben aufgeführten Spielen, erwarten euch mit PS Plus Premium noch vier weitere Titel.

Star Ocean First Departure R

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: The Last Hope

Dragon's Crown Pro

Eine komplette Auflistung aller Spiele, die ihr mit PS Plus Premium spielen könnt, findet ihr hier:

Die PS Plus-Highlights im September 2023

13 Sentinels: Aegis Rim

1:15 13 Sentinels: Aegis Rim - Trailer zu einem der besten Spiele aus 2020.

Genre: Visual Novel, Echtzeit-Strategie

Visual Novel, Echtzeit-Strategie Release: 2020

Euch erwartet mit 13 Sentinels: Aegis Rim über 30 Stunden ein fantastischer Mix aus Visual Novel und Taktik-RPG, der eine der besten Mystery/Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre erzählt. Lasst euch vom sperrigen Namen und der recht gewöhnungsbedürftigen Optik also bloß nicht abschrecken.

Warum 13 Sentinels für Hannes das beste Spiele aus 2020 ist, könnt ihr in seiner Kolumne nachlesen:

NieR Replicant

12:33 Action-Geheimtipp ist jetzt besser als das Original - Nier Replicant im Test - Nier Replicant im Test

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 2021

Mit Nier Replicant erwartet euch die Neuauflage des Automata-Vorgängers und damit ein Action-RPG, das durch seine einzigartige Atmosphäre, seinen melancholischen Soundtrack und seine packende Erzählung ein Meisterwerk ist – zumindest dann, wenn ihr einige spielerische Macken wie häufiges Backtracking und viele Fetch-Quests verschmerzen könnt.

Was sich in Replicant zur PS3-Version alles geändert hat und warum das Spiel ein Muss für NieR Automata-Fan ist, lest ihr hier:

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele

Seit Anfang September könnt ihr euch zudem die PS Plus Essential-Spiele sichern. Alle Titel stellen wir euch hier vor:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr interessiert euch für ein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen PS Plus-Infoartikel.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und verraten euch unter anderem die Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Auf welches der PS Plus Extra/Premium-Spiele für September 2023 freut ihr euch am meisten?