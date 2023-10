PS Plus Oktober 2023 - Die neuen Essential-Spiele gehen heute live: Das ist die ungefähre Uhrzeit

Die PS Plus Oktober 2023-Spiele kommen heute in den PS Store.

Am heutigen Dienstag erscheinen die neuen PlayStation Plus-Essential-Spiele des Oktober 2023-Aufgebots. Diese könnt ihr mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen.

Um wie viel Uhr erscheinen die PlayStation Plus Oktober 2023-Spiele?

zwischen 12 und 13 Uhr

Eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Essential-Spiele aus der PS Plus-Sparte des PlayStation Stores herunterladen könnt.

Diese PS Plus Essential-Spiele gibt's im Oktober 2023:

The Callisto Protocol

PS4 : 58.486 GB

PS5 : 48.504 GB

PS4 : 19.658 GB

PS5 : 16.360 GB

PS4 : 19.658 GB PS5 : 16.360 GB Weird West

PS4 : 4.188 GB

PS5 : 4.186 GB

Dabei solltet ihr euch unbedingt das "Western-Diablo" Weird West anschauen, das ihr hier im Trailer sehen könnt:

31:03 Weird West - 30 Minuten Gameplay aus dem düsteren Revolverhelden-Diablo - 30 Minuten Gameplay aus dem düsteren Revolverhelden-Diablo

Schnappt euch außerdem die PS Plus-Spiele für Extra und Premium im September 2023

Wenn ihr PS Plus Extra und Premium abonniert habt, dann könnt ihr euch jetzt die Bonus-Spiele des September 2023-Lineups herunterladen. Alle 20 Neuzugänge findet ihr hier in der Übersicht:

Die Extra- und Premium-Spiele des Oktober 2023-Lineups werden hingegen erst am 12. Oktober 2023 enthüllt.

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium). Wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einigen Wochen die Preise des Service erhöht. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches PS Plus-Spiel freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!