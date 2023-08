PS Plus Essential im September 2023: Das erste Spiel ist bereits geleakt und besonders für GTA-Fans interessant

Das erste PS Plus-Spiel für September kennen wir vielleicht bereits.

In wenigen Tagen kündigt Sony offiziell das neue PS Plus Essential-Aufgebot für den September an. Aber wie schon so oft in den letzten Monaten müssen wir uns vermutlich gar nicht so lange gedulden, um zumindest einen der drei Gratis-Titel zu erfahren. Aus einer nur allzu bekannten Quelle kennen wir jetzt nämlich womöglich bereits das erste Spiel.

Gerücht: Saints Row kommt im September 2023 zu PS Plus

Das Gerücht stammt mal wieder vom bekannten Insider Billbil-Kun, der es über die französische Dealseite Dealabs bekanntgegeben hat. Demnach steht diesmal schon eines der Spiele fest:

Wie wahrscheinlich ist das? Billbil-Kun gilt als extrem verlässlich, wenn es um Leaks bei PS Plus-Titeln geht. Schon in den vergangenen Monaten hat er oftmals das komplette Lineup vorab verraten und lag damit richtig. Auch wenn diesmal nur einer der Titel bekannt ist, stehen die Chancen gut, dass der Leak stimmt. Wie immer solltet ihr ihn aber natürlich mit Vorsicht genießen, bis die offizielle Ankündigung kommt.

Das ist Saints Row

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Darum geht's: Saints Row von 2022 ist das Reboot der Action-Reihe, die eine Art abgedrehter Cousin von GTA ist. Im neuesten Ableger geht es aber wieder etwas bodenständiger zu, diesmal gibt es keine Aliens, Superheld*innen oder riesige Dildo-Waffen.

Trotzdem können wir in der riesigen offenen Welt von Santo Ileso einiges an Chaos stiften, es mit örtlichen Gangs aufnehmen, uns Rennen mit der Polizei liefern und zum Boss der Stadt aufsteigen.

Was das Spiel hier gut macht, wo es aber auch einige Probleme mit dem Reboot gibt, erklären wir euch genauer im Test:

Mehr zum Thema Saints Row im Test: Zu wenig Spaß für zu viele Probleme von Eleen Reinke

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele offiziell bekanntgegeben?

Allzu lang müsst ihr euch nicht mehr gedulden, ehe die Spiele auch offiziell von Sony enthüllt werden. Planmäßig ist es nämlich bereits an diesem Mittwoch, also dem 30. August um 17:30 Uhr deutscher Zeit, soweit. Die neuen September-Titel gehen dann knapp eine Woche später am 5. September live.

Was würdet ihr von Saints Row als erstem September-Spiel halten und habt ihr noch andere Wünsche für die übrigen Titel?