Minecraft-Film online gucken: Releastermin für Streamingdienste und Blu-ray steht!

Bald gibt's Jack Black in der Rolle von Steve nicht nur im Kino, sondern auch zu Hause zu sehen.

Der Minecraft-Film mag zwar nicht mit hochwertiger, cineastischer Qualität überzeugen, dennoch sorgen bestimmte Szenen wie diejenige mit dem “Chicken Jockey“ für Aufruhr in den Kinos und zahlreiche Memes. Wenn ihr das Phänomen nachholen, dafür aber nicht ins Kino gehen wollt, müsst ihr nicht mehr allzu lange warten.

Minecraft-Film: Wer streamt es und Releastermine für VOD und Blu-ray

Releasetermin Streaming: 13. Mai 2025

13. Mai 2025 Releasetermin Blu-ray: 24. Juni 2025

Bereits ab nächster Woche könnt ihr den Minecraft-Film bei diversen Streamingdiensten schauen. Laut der offiziellen Website des Filmes sind auch die folgenden bei uns bekannten Plattformen dabei:

Amazon Prime Video

AppleTV

Auf die Veröffentlichung für 4K UHD, Blu-ray und DVD müsst ihr euch hingegen noch einen Monat länger gedulden. In Anbetracht dessen, dass der Film gerade mal am 04. April 2025 in den Kinos angelaufen ist, immer noch eine kurze Zeit.

Falls ihr noch nicht wisst, was euch im Minecraft-Film erwartet, könnt ihr einen Blick in den wilden Trailer werfen:

1:33 Erster Trailer zum Minecraft-Film ist einfach nur... wild!

Darum geht’s im Minecraft-Film

Die vier Außenseiter*innen Garrett “The Garbage Man“ Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) and Dawn (Danielle Brooks) stranden durch einen unglücklichen Zwischenfall in der Welt von Minecraft. Der idyllische Schein am Anfang trügt und niemand Geringeres als der erste Minecraft-Avatar Steve (Jack Black) schreitet zur Rettung ein.

Im Folgenden stürzt sich die bunt durchmischte Gruppe in ein Abenteuer, das vor Quatsch nur so strotzt. Ob es die Held*innen alle gesund und munter wieder nach Hause schaffen? Und was ist denn eigentlich dieses “Lava Chicken“, das sogar einen eigenen Song von Jack Black spendiert bekommen hat?

Der Minecraft-Film zeigt ein Abenteuer, das insbesondere ein kindliches Publikum ansprechen dürfte. Als Minecraft-Spielerin früher Stunde, die aber nicht tausende Stunden in der virtuellen Klötzchen-Welt verbracht hat, hatte ich ebenfalls meinen Spaß.

Wenn ihr das Fehlen einer tiefsinnigen Geschichte verschmerzen könnt und einfach etwas Lust auf harmlosen Videospiel-Schabernack für eine Dauer von etwas mehr als 1,5 Stunden habt, empfehle ich euch einen Blick in den Minecraft-Film. Vor allem, wenn er ohnehin auf einem Streamingdienst erscheint, den ihr bereits abonniert habt.

Falls ihr allerdings eher auf gehaltvolle Filme aus seid, dürfte euch der Minecraft-Film nicht überzeugen.

Habt ihr den Minecraft-Film im Kino geschaut oder habt ihr es zu Hause vor?