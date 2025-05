Sony hat ein neues First Party-Studio, das aus Bungie entsprungen ist und ausgerechnet an einem Multiplayer-Spiel arbeitet

Die PlayStation Studios erhalten Zuwachs.

Sonys First-Party-Studio-Familie bekommt ein neues Mitglied. TeamLFG hat seine Ursprünge bei Bungie und setzt sich aus Neulingen und Branchen-Veteran*innen zusammen. Ein erstes Multiplayer-Spiel ist auch schon in Arbeit.

Zuwachs bei den PlayStation Studios

Das ist passiert: Mit einem Blogpost hat Hermen Hulst, der Head of PlayStation Studios, ein neues First-Party-Entwicklerteam vorgestellt. Dieses hört auf den Namen teamLFG und hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington.

Wie genau die "Ursprünge" bei Bungie aussehen, wird nicht verraten. Es sollen aber neben einer Reihe von Branchen-Frischlingen auch Entwickler*innen an Bord sein, die zuvor an Titeln wie Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox und Rec Room gearbeitet haben.

Das "LFG" im Namen steht dabei für "Looking For Group" und gibt auch die inhaltliche Richtung des Studios vor. Wir dürfen demnach vor allem Spiele mit starkem Multiplayer- und Community-Fokus von teamLFG erwarten.

Der erste Titel des neuen PlayStation Studios hat zwar offiziell noch keinen Namen, befindet sich aber schon in Arbeit. In dem Blogbeitrag wird das Projekt zumindest kurz vorgestellt:

"Unser erstes Spiel ist ein teambasiertes Action-Spiel, das von Kampfspielen, Plattformspielen, MOBAs, Lebenssimulationen und Froschspielen inspiriert ist. Die Spieler tauchen in eine unbeschwerte, komödiantische Welt ein, die in einem brandneuen, mythischen Science-Fantasy-Universum spielt. Wir können es kaum erwarten, mehr zu verraten."

Diese Ankündigung lässt natürlich viel Raum für Spekulationen und mögliche Richtungen. Wir müssen wohl einfach abwarten, bis Sony genauere Informationen zu dem Spiel veröffentlicht. Um sicherzustellen, dass die Spiele von teamLFG auch gut ankommen, möchte das Studio die Spieler*innen mit Early-Access-Playtests in den Entwicklungsprozess einbeziehen.

Wann und für welche Plattform der angesprochene Titel letztlich erscheinen soll, ist unklar. Sollte die Entwicklung gerade erst begonnen haben, könnte es sich durchaus um einen Titel für die nächste PlayStation-Konsole handeln.

Was haltet ihr von dem Konzept? Klingt spannend oder doch nur wie das nächste uninspirierte Party-Spiel?