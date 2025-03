Vorsicht, dieses Spiel ist wirklich fesselnd: PS Plus nimmt euch bald Hit mit 89er Meta-Score weg, holt es noch schnell nach mit Extra

Achtung, bald fliegt Slay The Spire aus der PS Plus Extra-Bibliothek.

Wenn ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt, dann aufgepasst: In gut zwei Wochen verlassen wieder einige Titel die Bibliothek des kostenpflichtigen Service, darunter auch der Deckbuilding-Hit Slay The Spire, den ihr unbedingt nachholen solltet, wenn ihr ihn bislang noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

Wann verlässt Slay The Spire den PS Plus-Service? Am 15. April 2025.

Alle PS Plus Extra-Abgänge für den Monat April 2025 findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht:

Das steckt hinter Slay The Spire

1:44 Slay the Spire - Trailer kündigt den Überraschungshit von Steam für PS4 an - Trailer kündigt den Überraschungshit von Steam für PS4 an

Das Spielprinzip: Im Dungeon Crawler-/Sammelkarten-Mix Slay The Spire wählt ihr zunächst einen von drei individuellen Charakteren und stürzt euch anschließend in prozedural generierte Levels, durch die ihr euch in Kartenbattles bis zum Endboss durchkämpfen müsst – am besten ohne dabei zu sterben, ansonsten müsst ihr wieder von vorn beginnen. Klassisches Roguelike-Prinzip also.

Fesselnde Gameplay-Spirale: Nach einem gewonnenen Kampf lässt uns das Spiel eine von drei neuen Karten aussuchen und in unser Deck aufnehmen, die das nächste Gefecht komplett verändern kann. Nach und nach schalten wir so immer neue Kombinationsmöglichkeiten frei, was den Kämpfen zunehmend Tiefgang verleiht und immer mehr taktisches Gespür von uns erfordert.

Dieser Gameplay-Loop kann unfassbar fesselnd und motivierend sein, insbesondere wenn ihr besonders mächtige Karten-Kombos entdeckt und euren Feinden damit gehörig einheizt.

Übrigens: Mit Slay The Spire 2 steht uns ein Sequel ins Haus, das 2025 zunächst auf dem PC (via Steam) in den Early Access starten soll. Einen konkreten Termin für den Early Access-Start gibt es allerdings noch nicht.

Und nun wollen wir von euch wissen: Habt ihr Slay the Spire schon gezockt? Welche Deckbuilder könnt ihr außerdem empfehlen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren.