PS Plus hat jetzt 'das spaßigste Survival-Spiel, das ich seit Langem gezockt habe' - Spieler feiert Geheimtipp und wir stellen ihn euch vor

Überleben in der Apokalypse kann viel Spaß bereiten.

Im Juli 2023 gab es wieder reichlich neue Spiele für PS Plus. Während das Premium-Abo drei Neuzugänge bekam, können sich PS Plus Extra-Abonnent*innen auf gleich 15 neue Spiele freuen. Darunter befindet sich mit Dysmantle ein zunächst unscheinbar wirkender Survival-Titel, der sich allerdings als echter Geheimtipp bei der Community entpuppt.

PS Plus Extra mit Dysmantle: Eine Empfehlung der Community

Worum geht es in Dysmantle? Um ein Survival-Rollenspiel, das in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt ist. Die Welt wurde nämlich von feindlichen Mutanten überrannt. Nachdem wir aus unserem Bunker steigen, müssen wir durch das Crafting von Waffen und Ausrüstungsgegenständen, sowie das Aufbauen eines Außenpostens, überleben.

Zu den Aktivitäten, denen wir in Dysmantle nachgehen können, zählen außerdem das Züchten von Pflanzen, das Jagen und Zähmen von Wildtieren sowie das Kochen, Fischen und Erkunden der Spielwelt.

Damit ihr direkt ein Bild vom Spiel bekommt, hier der Trailer:

Dysmantle erschienen - Trailer zeigt bittersüßes Survival-Spiel für PlayStation, Xbox und PC

Einem Spieler gefällt Dysmantle so gut, dass er das Spiel anderen ans Herz legt und sie bittet, dem Survival-Titel eine Chance zu geben. Der User empfindet Dysmantle als „das spaßigste Survival-Spiel, das ich seit Langem gezockt habe“:

Was soll an Dysmantle so besonders sein? Der Spieler erwähnt, dass in Dysmantle nahezu jedes Objekt zerstört werden kann, was äußerst befriedigend ist. Hinzu kommt, dass der Titel im Couch-Koop gespielt werden kann.

Außerdem hat das Survival-Abenteuer nicht nur die für das Genre typischen Features wie Crafting und Bauen, sondern auch Haupt- und Nebenquests. Dadurch hilft der Titel, den Fokus zu behalten und gibt Spieler*innen eine Richtung vor. Als Negativbeispiel nennt der User Rust und Ark, die nach mehreren Spielstunden langweilig werden, weil sie keine Richtungsweisung durch Quests haben.

Unkompliziert testen

In den Kommentaren erwähnt ein anderer User, dass ein weiterer Pluspunkt die Speichergröße des Spiels ist. Dysmantle ist nur 2 GB groß, weshalb der Spieler den Titel noch am gleichen Tag getestet hat.

Auch auf Steam kommt das Survival-Spiel sehr gut an. Von 8.269 Usern empfehlen stolze 91 Prozent Dysmantle. Fans von Survival-Titeln sollten also zugreifen, allerdings wird dafür ein PS Plus Extra-Abo benötigt.

Was ist PS Plus Extra? Alle Mitglieder von PS Plus Extra erhalten Zugriff auf alle PS Plus Essential-Spiele sowie eine Auswahl zahlreicher PS4- und PS5-Spiele. Auf die PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spiele aus dem PS Plus Premium-Abo habt ihr leider keinen Zugriff.

Ein Monat auf dieser Preisstufe kostet euch 13,99 Euro. Für drei Monate werden 39,99 Euro fällig, ein Jahresabo verschlingt 99,99 Euro. Es gibt aber hin und wieder Rabattaktionen, bei denen es das Abo zum günstigeren Preis gibt.

Kennt ihr Dysmantle? Was haltet ihr von dem Spiel?