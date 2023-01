PS Plus Extra/Premium im Februar 2023: Diese 12 Spiele fliegen bald aus dem Service

Wer PS Plus Extra oder PS Plus Premium besitzt, kann sich jeden Monat über neue Spiele freuen, die in den Katalog landen und abseits der Abogebühren ohne weitere Kosten auf PS4 und PS5 gespielt werden können. Allerdings fliegen auch immer wieder Titel aus dem Angebot raus. Welche das im Februar 2023 sind, lässt sich bereits im PlayStation Store einsehen (via TrueTophies).

Im Februar verlassen 12 Spiele den PS-Service

Wann werden die Spiele aus PS Plus Extra/Premium entfernt? Der Großteil der Spiele fliegt am 21. Februar 2023 um 11:00 Uhr MEZ aus dem Katalog. Sparkle Unleashed und Whispering Willows haben wir Extra-Symbol im Store allerdings bereits verloren, sind also schon nicht mehr verfügbar. Bei anderen Titel ist das Datum dagegen noch nicht sicher.

Diese Spiele verschwinden im Februar

Aktuelle und neue PS Plus Essential-Spiele

Mit PS Plus Extra und Premium besitzt ihr automatisch auch die Essential-Stufe des Abo-Services. Damit bekommt ihr jeden Monat weitere Spiele geschenkt, die ihr mit einer Mitgliedschaft jederzeit herunterladen und spielen könnt. Welche Gratis-Titel im Februar auf uns warten, erfahren wir allerdings erst in wenigen Tagen:

0 2 PS Plus Essential im Februar 2023 Die neuen Spiele werden nicht mehr diesen Monat angekündigt

Bis die neuen Spiele im Februar eintrudeln, habt ihr noch die Möglichkeit, euch die Essential-Spiele für Januar zu sichern. Und das solltet ihr tun, falls noch nicht geschehen, denn die lohnen sich. Mit dabei ist unter anderem Star Wars Jedi: Fallen Order.

Welches Spiel, dass bald aus dem Service fliegt, wollt ihr noch schnell nachholen?