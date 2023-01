PS Plus Essential im Februar 2023: Die neuen Spiele werden nicht mehr diesen Monat angekündigt

Auch im Februar 2023 bekommen Abonnent*innen von PS Plus Essential wieder Spiele ohne Zusatzkosten spendiert. Diesmal dauert es allerdings etwas länger, bis die neuen Titel angekündigt werden, die Enthüllung erfolgt nämlich nicht mehr Ende Januar.

Das sind Datum und Uhrzeit der Spiele-Enthüllung und Freischaltung

Sony hat in der Regel einen festen Zeitpunkt, zu dem die neuen Bonus-Spiele bekannt gegeben werden. Bleibt der Termin auch diesen Monat derselbe, ergeben sich damit folgende Daten für die Ankündigung und Freischaltung:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 1. Februar 2023*

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)**

Ab wann sind die neuen PS Plus Essential-Spiele live? ab Dienstag, den 7. Februar 2023

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch davor. Aus diesem Grund erfolgt die Ankündigung diesmal auch erst am 1. Februar 2023, da er auf einen Mittwoch fällt.

**17:30 Uhr ist Sonys übliche Zeit für die Enthüllung der Spiele. Verfügbar sind sie dann in der Regel gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit.

Gibt's schon Leaks zu den Essential-Spielen im Februar 2023?

Nein, aktuell gibt es noch keine Leaks zum möglichen PS Plus Essential-Lineup im Februar 2023. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir noch vor der offiziellen Bekanntgabe erfahren, welche Titel dieses Mal mit von der Partie sind. Zumindest war das in der Vergangenheit regelmäßig der Fall.

Oft kennt die französische Deals-Internetseite dealabs bereits im Voraus die enthaltenen Bonus-Spiele bei PS Plus Essential. Sollte das Lineup auch diesen Monat wieder geleakt werden, aktualisieren wir diesen Artikel natürlich.

Welche PS Plus-Essential-Spiele gibt's im Januar 2023?

Bevor die neuen Spiele für Februar angekündigt werden und live gehen, könnt ihr euch noch das Lineup für Januar schnappen. Diese Spiele sind diesmal dabei:

Das Highlight in diesem Monat dürfte für viele wohl das Star Wars-Spiel Jedi: Fallen Order sein. Das Spiel kommt damit kurz vor Release des Nachfolgers Jedi: Survivor in den Service. Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Fortsetzung anschauen:

1:23 Star Wars Jedi: Survivor - Grandioses Action-Adventure geht kommendes Jahr in die zweite Runde

Mehr Infos zu den aktuellen Gratis-Spielen findet ihr auch im dedizierten Artikel, wo wir euch die Titel einmal genau vorstellen. Wollt ihr außerdem wissen, welche Spiele diesen Monat in PS Plus Extra und Premium enthalten sind, haben wir hier die Übersicht für euch.

Welche Spiele wünscht ihr euch im Februar 2023 für PS Plus?