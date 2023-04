PS Plus Extra/Premium bekommt überraschend ein neues Gratis-Spiel zu Ostern

PS Plus Extra/Premium hat sein erstes Spiel für April 2023 bekommen.

Eigentlich dauert es noch einige Wochen, bis die neuen PS Plus Extra und Premium-Spiele für den April 2023 angekündigt werden. Aber passend zu Ostern lohnt es sich auch jetzt schon, bei den Gratis-Spielen im Abo zu suchen. Sony hat nämlich klammheimlich über die Feiertage das erste Spiel für den April hinzugefügt: Das Adventure Anodyne.

Das ist Anodyne

1:22 Anodyne - Klassisches Zelda-like erinnert an alte Zeiten

Release : 2013

: 2013 Genre: Adventure

Darum geht's: Anodyne ist ein Abenteuerspiel im Pixel-Look, das an alte 16 Bit-Klassiker wie The Legend of Zelda: A Link to the Past angelehnt ist. Hier müsst ihr das Unterbewusstsein von Hauptcharakter Young erkunden und dabei Dungeons entdecken, Rätsel lösen, Kämpfe bestreiten und allerhand bizarre Charaktere treffen. Wer also Lust auf ein wenig klassishce Zelda-Action hat, sollte sich das Spiel einmal anschauen.

Welche Spiele sonst im März frisch zu PS Plus Extra/Premium gekommen sind und was das komplette Lineup des Abo-Services zu bieten hat, findet ihr hier:

Denkt auch an PS Plus Essential

Wenn ihr ein PS Plus-Abo besitzt, könnt ihr euch auch bereits die drei neuen Spiele für PS Plus Essential im April runterladen. Diese Titel könnt ihr euch diesen Monat sichern:

Sichert euch schnell noch die PS Plus Collection!

Auf PS5 könnt ihr euch außerdem aktuell mit der PS Plus Collection 19 weitere Gratis-Spiele erhalten, wenn ihr mindestens ein Essential-Abo habt. Und die lohnen sich, darunter finden sich nämlich einige Kracher wie God of War, Bloodborne, Days Gone oder The Last of Us Remastered.

Allerdings habt ihr nur noch für kurze Zeit die Gelegenheit, euch die Spiele zu sichern. Am 9. Mai 2023 wird die Collection nämlich eingestellt und damit auch die Möglichkeit, sich die Spiele kostenlos zu schnappen. Alle Titel, die ihr euch bis dahin nicht geholt habt, sind dann verschwunden. Nutzt die Gelegenheit also unbedingt noch!

Ist das neue Extra-Spiel für euch interessant?