PS Plus Extra/Premium im März 2023: Das sind alle neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen Spiele im März bei PS Plus Extra und Premium.

Einige der Gratis-Spiele von PS Plus Extra und Premium waren bereits vorab bekannt, jetzt hat Sony aber das komplette Line-up für den März 2023 offiziell enthüllt. Neben einem Day One-Release und zwei großartigen First-Party-Spielen könnt ihr euch noch über weitere Titel freuen.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im März 2023

Die folgenden Spiele könnt ihr euch ab dem 21. März herunterladen oder sie mit PS Plus Premium streamen:

Diese Spiele wandern außerdem ab 21. März in die Klassiker-Bibliothek von PS Plus Premium:

Eine Übersicht aller Spiele im Aboservice gibt es außerdem hier:

PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des neuen Abo-Modells

Die Highlights im März 2023

Uncharted Legacy of Thieves-Collection

Darum geht's: Die Collection vereint die Abenteuer-Spiele Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy. Als Schatzsucher*innen Nathan Drake und Chloe Frazer erkundet ihr dabei verlassene Ruinen, sucht Piratenschätze und liefert euch Third-Person-Schießereien mit Gegnern. Neben Kletter-, Shooter- und Puzzlepassagen stehen vor allem die Story und die Charaktere im Vordergrund.

Tchia

Darum geht's: Tchia kommt direkt zu seinem Release am 21. März zu PS Plus Extra und Premium. Im entspannten Abenteuerspiel samt buntem Comic-Look könnt ihr die tropische Open World erkunden und euch dabei in nahezu jedes Tier und jeden Gegenstand verwandeln. In zahlreichen Nebenaktivitäten könnt ihr außerdem Ukulele spielen, Schätze suchen, nach Perlen tauchen und mehr.

Denkt an die PS Plus Essential-Spiele

Bis zum 3. April könnt ihr euch auch noch die PS Plus Essential-Spiele für den März sichern, danach verschwinden sie aus dem Abo. Diese Spiele könnt ihr euch diesen Monat holen:

Sogar das erste PS Plus-Essential-Spiel für April 2023 wurde bereits überraschend angekündigt:

PS Plus Essential im April 2023: Das erste Gratis-Spiel ist bereits bekannt

Sichert euch die PS Plus Collection, bald ist sie weg!

Auf PS5 habt ihr außerdem aktuell die Möglichkeit, euch mit der PS Plus Collection 19 weitere Gratis-Spiele zu sichern, wenn ihr mindestens ein Essential-Abo habt. Und die lohnen sich, darunter finden sich nämlich einige Kracher wie God of War, Bloodborne, Days Gone oder The Last of Us Remastered.

Allerdings könnt ihr euch diese Titel nicht mehr lange schnappen, denn am 9. Mai 2023 wird die Collection eingestellt. Alle Spiele, die ihr euch bis dahin nicht geholt habt, sind dann verschwunden. Nutzt die Gelegenheit also unbedingt noch!

