PS Plus: Das erste Extra-Spiel für November 2025 ist jetzt schon geleakt - und es hatte den Service vor 6 Monaten erst verlassen

Das erste PS Plus Extra/Premium-spiel für November könnte bereits bekannt sein.

Lange Zeit sah es bei PS Plus-Leaks eher mau aus. Seit einigen Monaten ist der bekannte Insider billbil-kun aber wieder aktiver geworden und verrät oftmals schon vorab einige der Bonus-Spiele, die uns im Abo erwarten werden. Jetzt hat er auch das erste November-Spiel für PS Plus Extra und Premium enthüllt.



Dabei handelt es sich zwar um ein AAA-Open-World-Spiel, aber manch ein Fan wird über die Ankündigung vermutlich trotzdem enttäuscht sein.

Diese Spiel soll uns im November 2025 bei PS Plus Extra erwarten

Eigentlich werden die neuen Spiele für das Extra- und Premium-Abo erst am Mittwoch, den 12. November enthüllt. Leaker billbil-kun hat den ersten angeblichen Titel aber bereits über die französische Dealseite Dealabs bekannt gegeben.

Demnach soll Grand Theft Auto 5 am 18. November 2025 in die Spiele- und Klassikerbibliothek zurückkehren.

0:57 GTA 5 und GTA Online sind ab sofort auf Next Gen, hier der Release-Trailer

Autoplay

Natürlich handelt es sich dabei um eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten, viele längjährige PS Plus-Nutzer*innen dürften aber vermutlich trotzdem mit den Augen rollen. Immerhin war GTA 5 schon mehrmals Teil des Abo-Services. So wurde es bereits im Dezember 2023 und zuletzt wieder im November 2024 hinzugefügt und flog erst im Mai wieder aus dem Abo.

Entsprechend dürfte GTA 5 auch diesmal nicht allzu lange verfügbar sein, wir rechnen hier wieder mit rund sechs Monaten.

Ein Gutes hat das Ganze aber: Sollte sich der Leak bewahrheiten, kann GTA 5 Rockstar-Fans vielleicht ein wenig über die kürzliche Verschiebung von GTA 6 hinwegtrösten. Erst vor Kurzem gab der Entwickler nämlich bekannt, dass der Nachfolger nicht wie geplant am 26. Mai 2025 erscheint, sondern um rund sechs Monate verschoben werden muss:

Mehr zum Thema GTA 6 wurde um mehrere Monate verschoben - das ist der neue Release-Termin von Chris Werian

Wie wahrscheinlich ist das? Bislang ist noch nicht bestätigt, dass GTA 5 wirklich zu PS Plus kommt, es handelt sich nur um ein Gerücht. billbil-kun gilt aber als sehr verlässlicher Insider, besonders wenn es um die PS Plus-Spiele geht. Zuletzt hatte er auch eines der Essential-Spiele für November korrekt vorausgesagt.

Genau wissen wir es am 12. November. Dann werden die neuen Extra- und Premium-Spiele nämlich planmäßig offiziell angekündigt.

Was würdet ihr davon halten, wenn GTA 5 wirklich wieder bei PS Plus landet? Freut ihr euch wieder darauf oder habt ihr den Titel eh schon längst zur Genüge gezockt?