The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert

Nach wie vor hat CDPR den dritten Witcher 3-DLC nicht bestätigt. Sollte das Gerücht aber wahr sein, könnte das auch für die neuen mutmaßlichen Infos gelten.

Annika Bavendiek
24.12.2025 | 13:11 Uhr

Kehr Geralt nochmal in einem Witcher 3-DLC zurück? Kehr Geralt nochmal in einem Witcher 3-DLC zurück?

Das Gerücht, dass The Witcher 3: Wild Hunt nach all der Zeit noch einen dritten DLC erhält, kreist schon länger durch das Internet. Nach wie vor gilt es als nicht bestätigt, neue mutmaßliche Details lassen es jetzt aber erneut hochkochen.

Neuer Witcher 3-DLC könnte im Mai 2026 zum Jubiläum erscheinen

Kaum zu glauben, aber The Witcher 3 ist schon über 10 Jahre alt. Nach all der Zeit befinden sich Spiele in der Regel im verdienten Ruhestand, in diesem Fall könnte es aber tatsächlich sein, dass Geralt in Teil 3 noch einmal ein DLC-Comeback feiert und uns so die Wartezeit auf Witcher 4 versüßt.

Video starten 41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Um das Gerücht war es zuletzt allerdings sehr ruhig geworden. Das änderte sich nun mit Mateusz Chrzanowski von Noble Securities. Der Aktien-Analyst gab eine Investmentprognose heraus, in der er sich zum Release und Preis der dritten Erweiterung äußert. (via Strefa Inwestorów)

"Wir erwarten, dass im Mai 2026 ein weiterer kostenpflichtiger DLC für The Witcher 3 erscheint."

"Wir rechnen im nächsten Jahr mit 11 Millionen verkauften Exemplaren zu je 30 US-Dollar. Das Produktionsbudget schätzen wir auf 52 Millionen PLN (14,5 Millionen US-Dollar). Die Veröffentlichung soll den Startschuss für die eigentliche Marketingkampagne von The Witcher 4 sein."

Dem Analysten zufolge wird der DLC also im Mai 2026 erscheinen und damit in dem Monat, in dem Witcher 3 sein 11. Jubiläum feiert. Das Spiel kam erstmalig nämlich am 19. Mai 2015 heraus. Ein genaues Datum sprach er nicht an, aber was könnte es also Besseres geben, den Geburtstag mit einem DLC zu feiern?

1
Die 15 besten Open-World Spiele, die ihr auf PS5 spielen könnt
von Kevin Itzinger
2
The Witcher 3 - 'Im Schatten des Ewigen Feuers' lösen und Netflix-Rüstung erhalten
von Stephan Zielke
3
The Witcher 3: Wild Hunt im Test - Des Hexers Meisterstück
von Michael Graf

Was den Preis betrifft, liegen 30 US-Dollar aktuell umgerechnet zwar eher bei 25 Euro, es wäre aber auch denkbar, dass hier sehr großzügig gehandelt wird und wir am Ende bei 30 Euro liegen. Die ersten beiden Erweiterungen kosteten weniger, da wir den Umfang des angeblichen DLCs aber nicht kennen und sich nach all den Jahren der Markt auch verändert hat, sollten wir lieber mit ein paar Euro mehr rechnen.

Nach wie vor nur ein Gerücht

Auch wenn sich ein dritter Witcher-DLC wie ein wahr gewordener Traum anhört und erfahrene Analysten meist ihr Handwerk verstehen, handelt es sich nach wie vor nur um ein Gerücht.

Ein Release zum Jubiläum sowie ein neuer DLC als Startschuss der Witcher 4-Marketingkampagne erscheinen zwar irgendwie logisch, aber auch Analysten können sich irren. Behandelt all das also mit Vorsicht.

Was denkt ihr: Arbeitet CD Projekt Red wirklich an einem neuen Witcher 3-DLC und kann der auf dem alten, recht hohen Niveau mithalten?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Witcher 3: Wild Hunt
Amazon
The Witcher 3: Wild Hunt
ab 39,79 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt

Genre: Rollenspiel

Release: 19.05.2015 (PC, PS4, Xbox One), 15.10.2019 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 54 Minuten

The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert

22.11.2025

Legendärer Geralt-Sprecher von The Witcher 3 verrät sein persönliches GOTY: Es ist das traurigste Spiel des Jahres

21.11.2025

The Witcher in Concert: Das Musik-Epos kehrt 2026 zurück nach Deutschland - Hier gibt’s Tickets!

16.11.2025

The Witcher: Henry Cavil oder Liam Hemsworth? Wer ist für euch der bessere Hexer?

11.11.2025

The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert

vor 53 Minuten

The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert
“Hardware-Preise werden nicht fallen” – 2026 solltet ihr euch auf weitere Preissteigerungen gefasst machen

vor einer Stunde

“Hardware-Preise werden nicht fallen” – 2026 solltet ihr euch auf weitere Preissteigerungen gefasst machen
Disney Dreamlight Valley gibt neuen Geschenk-Code für Gratis-Item raus - aber ihr müsst euch trotzdem noch etwas gedulden, bis ihr die Belohnung einheimsen könnt

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley gibt neuen Geschenk-Code für Gratis-Item raus - aber ihr müsst euch trotzdem noch etwas gedulden, bis ihr die Belohnung einheimsen könnt
EA-Übernahme durch Investoren aus Saudi Arabien und den USA für 55 Milliarden US-Dollar wird immer wahrscheinlicher   20     2

vor 3 Stunden

EA-Übernahme durch Investoren aus Saudi Arabien und den USA für 55 Milliarden US-Dollar wird immer wahrscheinlicher
mehr anzeigen