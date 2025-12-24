The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert

Kehr Geralt nochmal in einem Witcher 3-DLC zurück?

Das Gerücht, dass The Witcher 3: Wild Hunt nach all der Zeit noch einen dritten DLC erhält, kreist schon länger durch das Internet. Nach wie vor gilt es als nicht bestätigt, neue mutmaßliche Details lassen es jetzt aber erneut hochkochen.

Neuer Witcher 3-DLC könnte im Mai 2026 zum Jubiläum erscheinen

Kaum zu glauben, aber The Witcher 3 ist schon über 10 Jahre alt. Nach all der Zeit befinden sich Spiele in der Regel im verdienten Ruhestand, in diesem Fall könnte es aber tatsächlich sein, dass Geralt in Teil 3 noch einmal ein DLC-Comeback feiert und uns so die Wartezeit auf Witcher 4 versüßt.

41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Um das Gerücht war es zuletzt allerdings sehr ruhig geworden. Das änderte sich nun mit Mateusz Chrzanowski von Noble Securities. Der Aktien-Analyst gab eine Investmentprognose heraus, in der er sich zum Release und Preis der dritten Erweiterung äußert. (via Strefa Inwestorów)

"Wir erwarten, dass im Mai 2026 ein weiterer kostenpflichtiger DLC für The Witcher 3 erscheint." "Wir rechnen im nächsten Jahr mit 11 Millionen verkauften Exemplaren zu je 30 US-Dollar. Das Produktionsbudget schätzen wir auf 52 Millionen PLN (14,5 Millionen US-Dollar). Die Veröffentlichung soll den Startschuss für die eigentliche Marketingkampagne von The Witcher 4 sein."

Dem Analysten zufolge wird der DLC also im Mai 2026 erscheinen und damit in dem Monat, in dem Witcher 3 sein 11. Jubiläum feiert. Das Spiel kam erstmalig nämlich am 19. Mai 2015 heraus. Ein genaues Datum sprach er nicht an, aber was könnte es also Besseres geben, den Geburtstag mit einem DLC zu feiern?

Was den Preis betrifft, liegen 30 US-Dollar aktuell umgerechnet zwar eher bei 25 Euro, es wäre aber auch denkbar, dass hier sehr großzügig gehandelt wird und wir am Ende bei 30 Euro liegen. Die ersten beiden Erweiterungen kosteten weniger, da wir den Umfang des angeblichen DLCs aber nicht kennen und sich nach all den Jahren der Markt auch verändert hat, sollten wir lieber mit ein paar Euro mehr rechnen.

Nach wie vor nur ein Gerücht

Auch wenn sich ein dritter Witcher-DLC wie ein wahr gewordener Traum anhört und erfahrene Analysten meist ihr Handwerk verstehen, handelt es sich nach wie vor nur um ein Gerücht.

Ein Release zum Jubiläum sowie ein neuer DLC als Startschuss der Witcher 4-Marketingkampagne erscheinen zwar irgendwie logisch, aber auch Analysten können sich irren. Behandelt all das also mit Vorsicht.

Was denkt ihr: Arbeitet CD Projekt Red wirklich an einem neuen Witcher 3-DLC und kann der auf dem alten, recht hohen Niveau mithalten?