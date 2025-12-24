Disney Dreamlight Valley gibt neuen Geschenk-Code für Gratis-Item raus - aber ihr müsst euch trotzdem noch etwas gedulden, bis ihr die Belohnung einheimsen könnt

Für DDV gibt es einen neuen Code. Der sollte aber erst für Januar sein.

In Disney Dreamlight Valley läuft aktuell das Weihnachts-Event. Ab dem morgigen 25. Dezember könnt ihr unter dem Weihnachtsbaum im Traumschloss also bereits einige Geschenke einsacken. Der Entwickler hat hier aber noch nicht Schluss gemacht und obendrein noch einen Code zum Einlösen herausgegeben. Das war allerdings anscheinend etwas zu voreilig.

Disney Dreamlight Valley bekommt neuen Geschenkcode, aber er funktioniert erst in ein paar Tagen

Wer nämlich den Newsletter zu DDV abonniert hat, hat auch frisch eine E-Mail mit einem "exklusiven Geschenk" bekommen. Dabei handelt es sich um besagten Code:

WISHBLOSSOMFRAME

Wohl zu früh verschickt: Allerdings gibt es ein kleines Manko, der neue Geschenk-Code funktioniert nämlich noch gar nicht. Wie der offizielle X-Kanal von Disney Dreamlight Valley eingestehen musste, fehlt eine wichtige Information im Newsletter. Der Geschenkcode ist nämlich erst ab dem 7. Januar 2026 gültig, genauer gesagt ab 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Was steckt hinter dem Geschenk-Code? Der Code gibt euch keine Kleidungsstücke oder Möbel, dürfte sich aber für alle Hobby-Fotograf*innen lohnen. Dahinter steckt nämlich der neue Foto-Rahmen "Wishblossom Ranch". Wie der aussieht, könnt ihr euch hier bereits angucken:

Wie löse ich Geschenk-Codes in Disney Dreamlight Valley ein?

Trotzdem könnt ihr euch den Geschenkcode natürlich schon einmal vormerken, um ihn pünktlich am 07. Januar einzugeben, sobald er live geht. Dazu geht ihr dann wie folgt vor:

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein (in diesem Falle also: WISHBLOSSOMFRAME )

) Achtet dabei auf die Großschreibung!

Wählt "Einfordern"

Wenn ihr den Code korrekt eingegeben habt, erhaltet ihr die Bestätigung, dass er erfolgreich eingelöst wurde. Denkt aber natürlich daran, dass das aktuell mit dem WISHBLOSSOMFRAME-Code noch nicht funktioniert. Ab dem 7. Januar könnt ihr ihn aber ganz normal eingeben.