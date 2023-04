PS Plus Extra/Premium im April 2023: Das sind alle neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus Extra-Premium-Spiele im April 2023.

Wie jeden Monat gibt es auch im April für alle mit PS Plus Extra oder Premium-Abo neue Titel für die Klassiker- und Spielebibliothek. Jetzt hat Sony die neuen Spiele offiziell bekanntgegeben. Welche Titel ins Abo wandern und welche rausfliegen, lest ihr hier.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im April2023

Die neuen Spiele könnt ihr euch ab dem 18. April herunterladen oder sie mit PS Plus Premium streamen. Die einzige Ausnahme ist hier Anodyne, dass ihr bereits jetzt mit Extra und Premium zocken könnt.

Anodyne

Kena: Bridge of Spirits

Doom Eternal

Riders Republic

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein: The Old Blood

Slay the Spire

Monster Boy and the Cursed Kingdom

The Evil Within

Bassmaster Fishing

Paradise Killer

Sackboy: A Big Adventure

Diese Spiele wandern außerdem ab 18. April in die Klassiker-Bibliothek von PS Plus Premium:

Doom

Doom 2

Doom 64

Doom 3

Dishonored: Definitive Edition

Eine Übersicht aller Spiele im Aboservice gibt es hier:

Das Highlight im April

Kena: Bridge of Spirits

14:16 Wunderschön und richtig gut: Unser Testvideo zu Kena Bridge of Spirits

Darum geht's: Im Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits erkundet ihr eine märchenhafte Welt in Pixar-Optik. Als Seelenführerin Kena ist es eure Aufgabe, die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits zu geleiten. Als sie in einem verlassenen Dorf ankommt, wird sie jedoch mit einem Fluch konfrontiert, der die Geister in Monster verwandelt. Kenas Ziel ist es nun, diesen Fluch zu brechen. Dabei erwartet euch nicht nur eine tiefgründige Geschichte, sondern auch ein überraschend forderndes Kampfsystem.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im April 2023

Insgesamt 10 Spiele fliegen diesen Monat aus dem Service, das sind sie:

2Dark

428: Shibuya Scramble

Croixleur Sigma

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Steins;Gate Elite

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101: Remastered

Zanki Zero: Last Beginning

Denkt an die PS Plus Essential-Spiele

Bis zum 2. Mai könnt ihr euch auch noch die drei PS Plus Essential-Spiele sichern, bevor sie aus dem Abo verschwinden. Welche Titel diesen Monat dabei sind, könnt ihr hier nachlesen:

Sichert euch schnell noch die PS Plus Collection!

Auf PS5 könnt ihr euch außerdem aktuell mit der PS Plus Collection 19 weitere Gratis-Spiele erhalten, wenn ihr mindestens ein Essential-Abo habt. Mit dabei sind großartige Titel wie wie God of War, Bloodborne, Days Gone oder The Last of Us Remastered.

Allerdings habt ihr nur noch für kurze Zeit die Gelegenheit, euch die Spiele zu sichern. Am 9. Mai 2023 wird die Collection nämlich eingestellt und damit auch die Möglichkeit, sich die Spiele kostenlos zu schnappen. Alle Titel, die ihr euch bis dahin nicht geholt habt, sind dann verschwunden. Nutzt die Gelegenheit also noch!

Ist im April für euch etwas bei PS Plus Extra/Premium dabei?