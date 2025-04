PS Plus im April 2025: Extra- und Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Bald kündigt Sony die Extra- und Premium-Spiele für den Monat April 2025 an.

In wenigen Tagen klingelt wieder der PS Plus-Wecker und Sony kündigt die PlayStation Plus Extra und Premium-Titel aus dem April 2025-Lineup an. Bei uns findet ihr wie immer das Datum und die Uhrzeit der Enthüllung. Also nicht lange weiter geschnackt und Butter bei die Fische.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat April 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 09. April 2025*

Mittwoch, der 09. April 2025* Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr **

17:30 Uhr ** Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 15. April 2025

*Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra-/Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt stets am Mittwoch davor.

**Hinweis zur Uhrzeit: Die letzten beiden PS Plus-Ankündigungen erfolgten um 16:30 Uhr deutscher Zeit, da zu diesem Zeitpunkt hierzulande noch Winterzeit herrschte, in den USA aber bereits Sommerzeit. Die Extra-/Premium-Games des April 2025-Aufgebots werden aber wieder zur gewohnten Zeit um 17:30 Uhr enthüllt, da wir nun ebenfalls Sommerzeit haben.

Wenn die April 2025-Bonustitel bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

1:22 Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory - Erster Trailer gewährt Einblick in Hintergrundstory - Erster Trailer gewährt Einblick in Hintergrundstory

Autoplay

PS Plus Essential im April 2025

Die Essential-Titel für diesen Monat stehen für Mitglieder des kostenpflichtigen Service bereits zum Download bereit. Diesmal sind es:

RoboCop: Rogue City

The Texas Chain Saw Massacre

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra und Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welche Extra- und Premium-Spiele hättet ihr in diesem Monat Bock, was sind eure Vermutungen? Schreibt es uns gerne wie immer unten in die Kommentarsektion!