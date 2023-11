PS Plus im Dezember 2023: Die ersten drei Extra/Premium-Spiele könnten bereits geleakt sein

Drei der Gratis-Spiele für PS Plus Premium im Dezember sind vielleicht bereits bekannt.

Erst vor wenigen Tagen hat Sony die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele enthüllt, die im November in die Klassiker- und Spielebibliothek wandern. Aber schon jetzt gibt es den ersten möglichen Leak für drei Spiele, die im Dezember Teil von Premium werden könnten.

Diese PS1- und PSP-Spiele könnten im Dezember 2023 zu PS Plus kommen

Die Info stammt diesmal wieder vom taiwanesischen Rating Board (via Gematsu), die einigen Klassiker-Titeln jetzt eine Alterseinstufung für PS4 und PS5 verpasst hat. Da die Titel allesamt um die 20 Jahre alt sind, ist das durchaus auffällig.

Diese Disney-Spiele sind jetzt mit einem neuen PS4/PS5-Rating aufgetaucht:

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Spiele zu PS Plus kommen? Ziemlich wahrscheinlich. Zwar handelt es sich bisher nur um eine Einstufung und keine offizielle Bestätigung, allerdings sind bereits in der Vergangenheit neue PS Plus-Titel über Datenbanken und Rating Boards geleakt.

Zuletzt waren bereits Tekken 6 und SoulCalibur: Broken Destiny im August vom taiwanesischen Rating Board für PS4/PS5 eingestuft worden und sind dann im Oktober in den Service gewandert. Gut möglich also, dass auch die drei neu eingestuften Disney-Spiele im Dezember oder Januar Teil von PS Plus werden – dann allerdings nur im Premium-Modell, da es sich hier um Klassiker-Titel handelt.

Welche Spiele es im November bei PS Plus Essential, Extra und Premium gibt, könnt ihr hier nachschauen:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Würdet ihr euch über diese drei Disney-Titel in PS Plus Premium freuen oder gibt es noch andere Klassiker, die euch im Abo-Service fehlen?