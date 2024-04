PS Plus Extra/Premium im April 2024: Alle neuen Gratis-Spiele auf einen Blick und gleich drei sind direkt zum Launch dabei

Diese Spiele sind neu bei PS Plus Extra und Premium.

Wie jeden Monat spendiert Sony dem PS Plus Extra/Premium-Katalog neue Spiele. Im April erwartet uns unter anderem der Sommer-Hit aus dem letzten Jahr, der mit dem Release auf der PlayStation direkt verfügbar ist. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch von ein paar Titeln verabschieden, da die wieder aus dem Abo fliegen.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im April 2024

Diese Spiele bekommt ihr im April mit PS Plus Extra und Premium:

Diese Spiele gibt es außerdem ausschließlich mit PS Plus Premium:

Alone in the Dark: The New Nightmare (PS4, PS5, originale PlayStation-Version)

(PS4, PS5, originale PlayStation-Version) Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (PS4, PS5, originale PlayStation-Version)

(PS4, PS5, originale PlayStation-Version) MediEvil (PS4, PS5, originale PlayStation-Version)

Ab wann werden die neuen PS Plus-Titel freigeschaltet? Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium könnt ihr ab dem 16. April herunterladen (mit Ausnahme von Tales of Kenzera und Animal Well). Besitzt ihr Premium, könnt ihr viele der Titel außerdem auch streamen.

Das Highlight im April: Dave the Diver

10:33 Dave the Diver - Test-Video zum Steam-Liebling des Sommers

Genre: Adventure/Simulation

Darum geht's: Dave the Diver mischt Tauchgänge mit Restaurant-Management. Mit Dave tauchen wir tief ins Meer hinab, um Fische und andere Meerestiere zu fangen. Dort treffen wir außerdem auf Unterwasser-Bewohner*innen, die Nebenquests für uns auf Lager haben.

Nach dem Tauchgang geht es mit unserer Beute zurück ins Sushi-Restaurant. Dort gilt es Mitarbeiter*innen auszubilden, Bestellungen abzuarbeiten und andere typische Restaurant-Tätigkeiten zu absolvieren.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im April

Wie jeden Monat kommen nicht nur neue Spiele ins Abo, ein paar fliegen auch wieder raus. Diese Abgänge könnt ihr nur noch bis zum 16. April mit PS Plus Extra/Premium zocken:

SoulCalibur VI

Ghostbusters The Video Game Remastered

Bassmaster Fishing 2022

Necromunda Underhive Wars

Chicken Police Paint It Red

R-Type Final 2

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX

Fighting Ex Layer

Reel Fishing Road Trip Adventure

Everspace

Dangerous Golf

Denkt auch an PS Plus Essential im April!

Besitzt ihr PS Plus Extra oder Premium, könnt ihr euch auch wieder die neuen PS Plus Essential-Spiele sichern. Welche das im April sind, haben wir euch hier näher vorgestellt:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im April 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Annika Bavendiek

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zu Sonys kostenpflichtigen Service findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen zu den Preisen, Vorteilen und wie sich die drei Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium) im Detail unterscheiden.

Jetzt seid ihr gefragt: Welches PS Plus Extra/Premium-Spiel im April 2024 ist euer Favorit?