PS Plus Extra/Premium im Februar 2025: Das sind alle neuen Gratis-Spiele im Abo

Star Wars Jedi: Survivor ist bei den PS Plus Extra/Premium-Spielen im Februar dabei.

Wer am späten Nachmittag des 12. Februar auf die Bekanntgabe der neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele gewartet hatte, wartete vergeblich. Sony verschob die Verkündung allerdings nur etwas nach hinten und machte sie wenige Stunden später im Rahmen der State of Play im Februar 2025.

Neue Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Februar 2025

Folgende Spiele bekommt ihr ab dem 18. Februar sowohl mit PS Plus Extra als auch mit PS Plus Premium:

Und für die folgenden Titel braucht ihr ein PS Plus-Premium-Abo:

Ein Highlight des Lineups in diesem Monat ist sicherlich Star Wars Jedi: Survivor, das in unserem Test vor knapp anderthalb Jahren eine 88er-Wertung abräumen konnte. Wer dagegen mehr auf narrarive Adventures steht, dürfte bei Lost Records: Bloom & Rage richtig sein, dessen erster Teil direkt bei PS Plus Extra/Premium erscheint und zu dem ihr hier einen Trailer sehen könnt:

1:35 Lost Records: Bloom & Rage - Erstes Gameplay aus dem neuen Spiel der Life is Strange-Macher

PS Plus Essential-Spiele bereits seit letzter Woche verfügbar

Die oben genannten Spiele werden erst zum angegebenen Zeitpunkt herunterladbar sein, die PS Plus Essential-Titel sind es bereits seit der letzten Woche. Ende Januar hatte Sony die Spiele bekannt gegeben, die sich ALLE PS Plus-Abonnent*innen in diesem Monat sichern können – unabhängig von der Abostufe.

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Plus im Überblick

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und/oder euch für den Abschluss eines solchen Abos interessieren, findet ihr alle wichtigen Details dazu in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

Wir beantworten euch darin sämtliche Fragen zu den unterschiedlichen Abostufen, den Preisen, die ihr dafür bezahlen müsst und verraten euch auch alles andere, was ihr rund um das Thema PS Plus wissen müsst.

