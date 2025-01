PS Plus Essential für Februar 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Welche PS Plus-Spiele sind im Februar dabei? Hier erfahrt ihr es direkt zur Ankündigung.

Der Januar geht zu Ende und das heißt auch, dass wir schon bald Spielenachschub bei PS Plus bekommen. Am heutigen Nachmittag enthüllt Sony die neuen Titel, bevor sie nächste Woche freigeschaltet werden. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zusammengefasst.

08:30 Uhr Guten Morgen, ihr Lieben! In wenigen Stunden enthüllt Sony die neuen PS Plus-Spiele für den Februar. Wir begleiten die Ankündigung im Live-Ticker mit und halten euch derweil mit relevanten Infos zu Leaks und Co. auf dem Laufenden.

PS Plus Essential im Februar 2025: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 29. Januar 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor enthüllt. Damit ergibt sich also diesmal eine Ankündigung am 29. Januar, bevor die Titel am 4. Februar live gehen.

Die Freischaltung erfolgt dann in der Regel um die Mittagszeit, hier hält sich Sony aber nicht an eine konkrete Uhrzeit.

Denkt wie immer auch an die PS Plus-Spiele des letzten Monats!

Zwischen der Ankündigung und der Freischaltung der neuen Spiele vergehen stets ein paar Tage. In dieser Zeit habt ihr noch Gelegenheit, euch die PS Plus-Titel des Vormonats für eure Spielebibliothek zu sichern, falls ihr das bisher noch nicht getan haben solltet.

Im Januar kamen unter anderem Rennspiel-Fans mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered auf ihre Kosten:

NFS Hot Pursuit Remastered ist die spaßigste Frechheit 2020

Die restlichen Spiele des PS Plus Essential-Lineups aus dem Januar 2025 stellen wir euch auch hier noch einmal genauer vor:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welche PS Plus-Neuzugänge hofft ihr in diesem Monat?